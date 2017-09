Ylen päätoimittaja Lauri Kontron arvostelusta: "Kuka tahansa saa ottaa kantaa Ylen juttuihin"

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen ei näe ongelmaa siinä, että yhtiön hallituksen jäsen Lauri Kontro arvosteli tiistaina Twitterissä Ylen uutisointia lähdekritiikin puutteesta.

"Kuka tahansa saa halutessaan ja oman harkintansa mukaan ottaa kantaa Ylen juttuihin", Venäläinen sanoo.

Kontro kommentoi tiistaina Twitterissä Ylen juttua, jossa ruotsalainen "yritysguru" Kjell Nordström kertoo, ettei koko maan asuttaminen ole taloudellisesti viisasta.

"Tätä kaveria pidetään Ruotsissa viihdyttäjänä, ei ekonomistina. Taisi jäädä taustat tarkistamatta", Kontro viestitti Twitterissä.

Päätoimittajan mukaan Nordströmin haastattelu oli perusteltu valinta. Jutussa haastateltiin myös kahta muuta henkilöä, aluetutkimuksen professoria Sami Moisiota ja konsulttiyhtiö Rambollin johtajaa Maarit Vuorelaa.

Artikkeli oli osa kolmen jutun sarjaa, joka käsitteli kaupungistumista. Näissä jutuissa muun muassa professori Mari Vaattovaara ja aluetutkija Timo Aro kommentoivat Nordströmin kannanottoja.

"Kaupungistuminen on yksi taloustoimituksemme painopistealue tänä syksynä. Uutisointi aiheesta ei varmasti jää tähän."

Kysymykseen siitä, onko Yle koko Suomen asialla, Venäläinen vastaa, että se on ainoa Suomen media, joka on tasaisesti läsnä koko maassa. Ylellä on 18 aluetoimitusta.

"Aika hyvin kannamme kortemme kekoon. Olemme suomalaisten asialla ja tarjoamme erilaisia näkökulmia."

