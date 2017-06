Ylen selvitys: Sipilän aiemmin omistamat yhtiöt saaneet julkista rahaa yli 30 miljoonaa euroa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on saanut aiemmin omistamiinsa yhtiöihin tuntuvasti julkista rahaa, kertoo Ylen selvitys.

Ylen mukaan lähes kaikista Sipilän aiemmin omistamista yhtiöistä löytyy rahoittajana tai osakkaana jokin julkinen toimija. Julkinen rahoitus ei ole poikkeuksellista Suomessa, mutta Sipilän sijoitusten kohdalla julkisen rahan rooli on ollut poikkeuksellisen merkittävässä osassa, Yle uutisoi.

Yle kertoo, että Sipilän aiemmin omistamat yhtiöt ovat saaneet julkista rahaa vähintään yli 30 miljoonaa euroa. Yhtiöt ovat saaneet lainoja, sijoituksia ja tukia Finnveralta, Tekesiltä, Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta sekä alueellisilta ely- ja TE-keskuksilta.

Seura-lehden aiemmin julkaiseman uutisen mukaan myös Sipilän vaurastumisen taustalla Solitra-kaupoissa oli valtionyhtiö Ruukilta lainatut rahat.

Julkinen tuki ei ole tuonut aina toivottua tulosta. Ylen mukaan Sipilän omistamista yhtiöistä kolme on ajautunut konkurssiin, yksi yrityssaneeraukseen ja yhden toiminta on lakannut. Yhtiöitä on myös fuusioitu eli yhdistetty toisiin tai jätetty käytännössä lepotilaan, eli niillä ei siis ole enää varsinaista liiketoimintaa.

Toisaalta muutamia menestystarinoitakin on, kuten uudenlaisia lukkoja valmistava iLoq.

Sipilä on sijoittanut varojaan aloittaviin yrityksiin, joilla on jokin kehitteillä oleva teknologia tai kokonaan uusi tuote.

Yle löysi selvityksessään kaikkiaan 21 pientä ja keskisuurta yhtiötä, joissa Sipilä on ollut osakkaana suoraan tai sijoitusyhtiöidensä välityksellä. Lisäksi Sipilällä on ollut omistuksia ainakin kymmenessä pörssiyhtiössä.

Yle kertoo keskittyneensä selvityksessään pk-yrityksiin, joissa Sipilä on ollut merkittävä vallankäyttäjä suuren omistusosuuden tai hallitusjäsenyyksiensä kautta.

Sipilä alkoi luopua omistuksista yrityksissä lähdettyään politiikkaan. Kun Sipilästä tuli pääministeri, hän oli hankkiutunut eroon kaikista suorista omistuksistaan.

Sipilä ei antanut Ylelle haastattelua aiheesta.