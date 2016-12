Ylen toimitusjohtaja Kivinen kiertää ensi viikolla toimituksia ja selvittää sotkua

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen kertoo kiertävänsä ensi viikolla Ylen toimituksia selvitelläkseen viime viikon kohua yhtiön toimituksellisen johdon ratkaisuista. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Uusi Suomi.

Kivisen mukaan ”näyttää siltä, että toimintamallit ja työilmapiiri joissakin Ylen toimituksissa vaativat uutta luottamuksen rakentamista, kuuntelua ja kuulluksi tulemista”.

Tämän takia hän käy ensi viikon kuluessa keskustelukierroksen Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa ja kuulee keskeisiä tahoja, jotka ovat olleet osapuolina viime viikon julkisessa Yle-keskustelussa.

"Monet yleläiset ovat viime viikon tapahtumista ymmällään ja itsekin otan tilanteen vakavasti. Haluan kaikin voimin edistää luottamusta ja vaalia sitä, mikä on tärkeintä: Yleisradion riippumattomuutta ja luotettavuutta suomalaisten silmissä", Kivinen sanoo tiedotteessa.

Toimitusjohtaja Kivisen mukaan painostukseen taipumisesta ei kuitenkaan ole kyse. Hänen mukaansa ”Ylen painostamista ei sallittaisi eikä se toimisi”.

Ylen journalismin tärkein arvo on totuudellisuuteen pyrkiminen. Se on mahdollista vain, kun toimituksemme tekevät päätöksensä itsenäisesti. Siksi myös toimitusjohtaja on rajattu journalistisen päätöksenteon ulkopuolelle, Kivinen muistuttaa.

Viime viikkoinen kohu alkoi, kun Yle kertoi Sipilän sukulaisten yhtiön tekevän kauppaa Terrafamen eli entisen Talvivaaran kanssa.

Sipilä kritisoi julkisuudessa Yleä voimakkaasti, jonka jälkeen Suomen Kuvalehti julkaisi jutun, jonka mukaan Ylen johto on rajoittanut aiheen käsittelyä Ylessä.

