Yrittäjien Pentikäinen: Emme ole vaatimassa kiinteistöveroa

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kiistää yrittäjäjärjestön ajavan maa- ja metsätalousmaata verolle. Sanomalehti Karjalainen kertoi tänään järjestön pääekonomistin haluavan pellot ja metsät verolle pantaviksi.

"Järjestön kanta on se, että emme ole vaatimassa veroa", Pentikäinen sanoo.

Asiaa ei ole hänen mukaansa käsitelty kertaakaan hänen toimitusjohtajakaudellaan järjestön toimielimissä.

Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo, ettei hän tarkoittanut puheenvuorossaan Joensuussa sitä, mitä Karjalainen on kirjoittanut.

Hänen mukaansa keskustelu koski sitä, millaisia veroja pitäisi nostaa, jos on pakko jotain valita.

"Sanoin kyllä, että välillistä verotusta pitäisi nostaa mieluummin kuin välitöntä. Mutta en todellakaan ehdottanut, että yksin maa- ja metsätalouteen pitäisi tuoda kiinteistöverotusta ja jo olemassa oleviin kiinteistöveroihin ei esimerkiksi tulisi koskea."

Kiinteistöverot kuuluvat välillisiin veroihin kuten arvonlisäverot ja haittaverot. Välittömiä veroja ovat muun muassa pääomatuloverot ja ansiotuloverot.

Kuismanen korostaa, että verokeskustelua joudutaan väistämättä käymään, ja myös kiinteistöveroista pitää voida keskustella.

"On olemassa hyviä perusteita sille, etteivät maatalous- ja metsämaa ole kiinteistöveron alaisia. Mutta on toinenkin tulokulma asiaan: mikä on paras ja oikeudenmukaisin tapa jakaa kiinteistöjen vero."

Kuismasen mukaan yrittäjäjärjestön yksi tärkeimmistä verolinjauksista on yritysverotuksen muuttaminen nykyistä kilpailukykyisemmäksi.

"Yrittäjillä ei ole virallista hallituksen kantaa maa- ja metsäverotukseen", hän sanoo.

Järjestöllä on kuitenkin maaseudulla toimivia jäseniä, joita asia koskettaa. Esimerkiksi itsenäisten sahojen etujärjestö Sahateollisuus ry, entinen Suomen Sahat, liittyi Suomen Yrittäjiin tammikuussa.

Karjalainen: Suomen Yrittäjien pääekonomisti haluaa metsät ja pellot verolle