Yritysten osuus sotessa kasvaa maltilla, pienten osuus suurin

Sosiaali- ja terveysalan (sote) palvelujen tuotannon arvo eli käytännössä kustannukset ovat kasvaneet 15 vuodessa yli 130 prosenttia, Hyvinvointialan liiton tilastoista ilmenee. Tuotannon arvo oli liki 29 miljardia euroa vuonna 2015.

Yritysten osuus on kasvanut vuoden 2000 jälkeen koko ajan, mutta ei mitenkään hirmuista vauhtia. Vuonna 2000 yritysten osuus oli noin kymmenesosa ja vuonna 2015 runsas viidennes.

Julkinen sektori eli kunnat ja valtio tuottavat terveysalan palveluista kolme neljännestä ja sosiaalialasta 65 prosenttia.

Isot yritykset ostavat pienempiä, joiden osuus on kuitenkin edelleen yhteensä selvästi isoja suurempi. Johtava asiantuntija Aino Närkki Hyvinvointialan liitosta kertoo, että suurten yritysten osuus yrityksistä palveluasumisessa on kasvanut noin 40 prosenttiin eli pari prosentti­yksikköä vuodessa.

"Nykyinen keskustelu siitä, että suuret yritykset tulevat ja valtaavat toimialan, on raskaasti ylimitoitettu", hän sanoo.

Suurin osa pienistä hoiva­yrityksistä sai alkunsa 1990-luvulla. Suuri osa perustajista oli Närkin mukaan sairaanhoitajia, jotka halusivat tarjota laadukasta hoitoa tuottavan palvelutalon.

"Näiden yritysten vetäjät alkavat olla eläkeiässä, ja jos jatkajaa ei perhepiiristä löydy, yrityksiä myydään. Lähes kaikki pienten yritysten kaupat ovat myyjävetoisia."

Tuorein iso yrityskauppa tehtiin tämän viikon alussa, kun Attendo osti hoivayhtiö Mikevan pääomasijoittaja G Squarelta, jolla on pääkonttori Pariisissa. Lähinnä Ruotsissa ja Suomessa toimiva Attendo on pörssiyritys, jonka omistuksesta noin neljännes on suomalaista ja työntekijöistä tuhat omistaa yhtiön osakkeita.

"Kauppa vahvistaa siten suomalaista omistajuutta", Attendon viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja sanoo.

Mikevalla on 2 300 työntekijää 122 yksikössä ympäri maata, eniten Pohjois-Suomessa. Attendolla on 7 700 työntekijää eli se on markkinajohtaja yhdessä Mehiläisen kanssa.

Hallitus on lähettänyt lausunnolle esityksen kilpailulain muuttamisesta sote-alalla. Laissa edellytetään, että kaikista sote-alan yrityskaupoista pitää antaa etukäteen tiedot kilpailuviraston hyväksyttäväksi, jotta mahdollisilta markkinahäiriöiltä vältyttäisiin.

Hyvinvointiala vastustaa esitystä ankarasti.

"Tuntuu oudolta, että jos joku sosiaalialan yrittäjä myy sadantuhannen euron yrityksensä, pitäisi tiedot lähettää kahdeksi kuukaudeksi tutkittavaksi virastoon. Asiakkaat saavat tietää kaupasta ja kun myyntivaiheeseen päästään, firmalla ei enää välttämättä ole asiakkaita ja myyjän elämäntyö on mennyt hukkaan", Närkki pohtii.

"Viimeksi tällaista asiakaskatoa tapahtui Diacorilta, kun se yhdistyi Terveystaloon. Vaikka kyse oli isosta kaupasta, ei virasto löytänyt siitäkään huomautettavaa."

"Lain vaatimus on täysin ylimitoitettu varsinkin kun nyt pitäisi normeja purkaa."

Närkin mukaan sote-alaa pitäisi kohdella kilpailulaissa samoin kuin muitakin aloja.