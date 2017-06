Älä survo mansikoita!

Aurinko, lempeä tuuli ja suomalaiset mansikat – niistä on minun kesäni tehty. En pakasta marjoja talven varalle, mansikka on minulle sesonkiherkku. Sitä suurempi on ilo, kun satoa alkaa tulla myyntiin.

Aluksi marjoja myydään pienen pienissä rasioissa. Ostin sellaisen ensimmäisen kerran reilu viikko sitten. Asettauduin pihatuoliin, otin lehden ja mansikat ja aloin nautiskella.

Maku oli taivaallinen. Nautin täysillä jokaisesta marjasta.

Pian alkaa varsinainen mansikkasesonki ja marjoja ruvetaan myymään isoissa laatikoissa. Haluaisin kuitenkin ostaa litran rasian, ja sellaisen, johon marjat on poimittu suoraan pellolta. Sellaista ei niin vain enää löydykään.

Olen monta kertaa kysynyt hypermarketin aulan myyntipisteessä ja joskus torillakin: ”Onko sinulla mansikoita, jotka on poimittu suoraan annosrasiaan?”

Vastauksia on kolmenlaisia:

1) ei ole,

2) en tiedä tai

3) ei ole mutta isossa laatikossa on.

Minä olen yrittänyt olla kantaa ottava kuluttaja ja sanonut myyjälle, että siinä tapauksessa en osta mitään.

Toimillani ei ole ollut vaikutusta, tarvittaisiin enemmän voimaa Mansikat suoraan annosrasiaan -liikkeelleni.

Mansikka on herkkä marja, joka ei tykkää käsittelystä. Pinta menee rikki, marjasta tulee vetelä ja pilaantuminen alkaa.

Minulta pääsi melkein itku, kun torimyyjä eräällä kerralla kauhoi litran mansikoita, pani ne muovipussiin, otti pussinsuusta kiinni ja heilautti pussin pyörimään.

Kerran näin myyjän marketin aulassa pyyhkivän rätillä mansikkalaatikon pohjalle kertynyttä mehua. Lientä oli kertynyt aikamoinen määrä, kun marjoja oli pyöritelty ees taas.

Ilmoitan näin kaikille myyjille, että olen valmis maksamaan mansikkalitrasta euron tai kaksi enemmän, jos saan marjat suoraan rasiaan poimittuina.