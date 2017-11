Kun koiralle piti saada luita...

Moni mielellään kannattaisi lähiruokaa, mutta jos sitä ei saa ostettua helposti, se jää ajatuksen asteelle.

Onhan niitä ruokapiirejä, ruuan verkkokauppaa ja myyjäisiä. Kaikkein helpointa kuluttajalle on kuitenkin ostaa ruoka kaupasta.

Varsin helpoksi ruuan ostamisen suoraan tuottajalta on kuitenkin tehnyt Reko, joka ainakin Oulussa toimii varsin mainiosti.

Oulun Reko-ryhmään kuuluu kymmeniä lähiseudun tuottajia ja lähes 14 000 kuluttajaa.

Itse löysin ryhmään vasta, kun hankimme koiran. Nelijalkaiselle riiviölle piti hankkia kaluttavaa, joten kyselin tutuilta, mistähän oikeita ydinluita kätevästi saisi.

Rekossa karjatilalliset pakkaavat mieluusti naudan luita parin kilon säkkeihin.

Luiden lisäksi on ollut kätevää ostaa itselle lihaa, kananmunia, leivonnaisia – mitä milloinkin.

Ryhmä toimii Facebookissa, jossa tuottajat laittavat myyntiartikkeleja tarjolle. Kuluttajat varaavat tuotteet kommenttikentässä.

Joka toinen perjantai on noutopäivä.

Kiitos koiramme, meille ihmisille on tullut hankittua herkullista karitsanlapaa, ihania ohra­rieskoja ja käsintehtyjä karjalanpiirakoita.

Ostoksia tehdessä on ollut mukavaa nähdä ihminen, joka on ruuan tuottanut. Tunnelma on yhteisöllinen ja hyväntuulinen.

Samanlaista tunnelmaa ei ole kaupan kassa­jonossa.