Emme osta lapsillemme lahjoja – niitä riittää silti

Suorastaan järkytin työkaverini paljastamalla, ettemme ole ostaneet mieheni kanssa lapsillemme vielä yhtäkään syntymäpäivä- tai joululahjaa. Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta, kun asia on aiheuttanut muissa vanhemmissa ihmetystä.

Ei ole ollut tarvetta. Ensimmäisenä jouluna en nähnyt mitään järkeä ostaa vauvalle lahjoja, koska lapsi ei niistä tajunnut muutenkaan mitään. Saati, että olisi ymmärtänyt, että tietty lahja on tietyltä ihmiseltä. Silti pukin kontista löytyi paketteja suvun nuorimmallekin.

Sen jälkeenkin lahjoja on jokainen joulu ja syntymäpäivä riittänyt meidän lahjalakostamme huolimatta. Onnekkaasti isovanhemmat ja kummit ovat kyselleet mitä lapset mahdollisesti tarvitsevat, joten paketeista on löytynyt tarpeellista ja hyödyllistä. Joka kerta on käärepapereista paljastunut myös himoittuja lelulahjoja.

Minusta on ihana ostaa lahjoja, varsinkin osuvien lahjojen keksiminen läheisille on hauskaa. Joten kyse ei ole siitä, ettenkö löytäisi omille lapsillenikin kaikkea ihanaa ja kivaa pukin konttiin sujautettavaksi. Toisekseen meidän lahjamme varsinkin jouluna olisivat vain yksi muiden joukossa, eikä mitenkään erityinen.

Kotona tämä linjaus ei ole aiheuttanut kysymyksiä. Toistaiseksi lasten mielestä pukki tuo joululahjat, eikä kumpikaan ole vielä ihmetellyt, miksemme osta heille syntymäpäivälahjoja. Kumpikaan ei siis koe jäävänsä jostain paitsi tämän vuoksi.