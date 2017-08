Hellan kulmalla: Marjamaniaa ja sienisaaliita

Pian pakastimet ja kuivakaapit vuorataan suomalaisen luonnon antimilla. Työpaikan lounastauoilla väitellään, kuka on saanut parhaimman marja- ja sienisaaliin. Päivitellään, kuinka tänä vuonna on niin vähän tatteja ja mustikkasatokin on vain keskinkertainen. Parhaimmista sieniapajista ei hiiskuta kenellekään. Opetellaan vähintään yksi uusi sienilaji, mutta kerätään kuitenkin vain vanhoja tuttuja vahveroita ja tatteja.

Sienestämisessä hauskinta on löytämisen riemu. Se tunne, kun löytää täydellisen, nuoren ja kiinteän herkkutatin! Hyvistä tattivuosista puhutaan vielä pitkään. Kaikki tattihullut muistavat varmasti vuoden 2014, kun herkkutatteja sai parhaimmilla paikoilla kerätä kuin marjoja.

Marjastaminen ei välttämättä ole yhtä hauskaa kuin sienien keruu. Mustikkaa ja mansikkaa poimiessa selkä tulee kipeäksi. Vadelmat ovat pahimpia – olla nyt vapaaehtoisesti piikkisessä ryteikössä hyttysten syötävänä.

Marjasato tulee kuitenkin aina käytetyksi: smoothieihin ja puuron päälle, aina viimeistä mustikkaa myöden. Sienet eivät ainakaan omasta pakastimestani hupene aivan yhtä kovalla vauhdilla.

Olemme etuoikeutettuja, kun metsämme ovat kerran vuodessa pullollaan ilmaista, huipputerveellistä, puhdasta ja maukasta syötävää, jota kuka vaan voi kerätä jokamiehenoikeuksilla. Siitä ilosta ei kannata kenenkään jäädä paitsi.

Taidanpa ottaa äidistäni mallia ja pitää tästä lähtien joka syksy pienen marjanpoimintaloman.