Joulustressi voi iskeä jouluihmiseenkin

Taas on tämä aika vuodesta, hyvät jouluihmiset! Joulu tulee ja huomaat, kuinka niin monta asiaa on hoitamatta. Joulukortit ja tietenkin joululahjat kolkuttelevat jo takaraivossa.

Ja jotakin koristeitakin olisi kai kiva ostaa, ainakin kaikki kaupat väittävät niin. Tai voisihan niitä tehdä itsekin, niin kuin kaiken muunkin. Eikös se ole kaikkialla toitotettu tosiasia että itse tehty, askarreltu, leivottu ja järjestetty joulu on se ainut ja oikea joulu?

Seisot kassajonossa, mietit mitä unohtui ja googletat äkkiä puhelimesta, riittääkö se ostoskärryn pohjalla alla oleva kaksi kiloa lanttua siihen laatikkoon.

Hiki valuu toppatakin sisällä selkää pitkin, huomaat että unohdit jonkun ihmeen muskottipähkinän ja tekee mieli itkeä ääneen.

Joulustressi. Olen viimeisen vuoden aikana kirjoittanut joulukirjaa ja sitä kirjoittaessa törmännyt toistuvasti ihmisten joulustressiin, myös omaani.

Ihmiset myös olettavat että minä, joka myönnän olevani jouluihminen, teen suurin piirtein lahjat ja kynttilätkin itse.

No en tee. Päätin jo viime vuonna vapauttaa itseni joulustressistä seuraavin ajatuksin:

Joulusiivous on tosi kiva juttu, syntyyhän juhlatunnelma paljon siitä, että koko koti on siisti. Mutta kun jouluilta saapuu ja sytytät pari kynttilää (kilokynttilät kelpaavat ihan hyvin, ei tarvitse olla designia) näyttää siellä kuulkaas ihan joululta ilman himosiivoustakin.

Juhlatunnelma tulee myös kuusesta, tuoksuista, ruuasta, seurasta lahjoista ja vaikka mistä. Eli mitäs sitten jos sitä rappukomeroa ei ehdittykään siivota? Ei se kenenkään joulua pilaa.

Jouluruokienkin kanssa voi yrittää rentoutua. Kaupasta ostettu lanttu- tai porkkanalaatikko on tosi hyvää, turha siitä on syyllisyyttä tuntea, jos ei ehtinyt sitäkään itse paistamaan. Ja voihan jouluaattona syödä vaikka makaronilaatikkoa, jos siltä tuntuu.

Joulutorttutaikina on monesti kaupasta ostettuna yksinkertaisesti parempaa. Kaupan piparkakkutaikina on oikeasti hyvää, samoin valmiit piparkakut ja kuka sitä nyt enää jouluruokien jälkeen mitään jälkiruokaa jaksaa edes syödä, pelkkä konvehtirasia riittää.

Jos kuusen hankinta ahdistaa, muovikuusikin on nykyaikana täysin ok. Jos ottaa koville, voi vaikka väittää, että on kuuselle allerginen.

Tähän voisi vielä listan loppuun lisätä, että aina voi lähteä jouluksi etelään, mutta se menee näin jouluihmiselle jo liian pitkälle. Tuo vaihtoehto on myös itselleni eläinten vuoksi lähes mahdotonta, joten jääköön se pois.

Jos yhtään tunnistat itsesi yllä olevasta, tee näin: Lakkaa suunnittelemasta joulupuuhaa liikaa etukäteen, tee päinvastoin. Päätä että teet vain sen mikä on tarpeellista ja senkin niin oikoen kuin mahdollista.

Ja sitten, kun on vapauttanut itsensä turhista paineista asettamalla joulunjärjestelystandardit mahdollisimman alas, on jokainen pieni joulupuuha minkä yllättäen ehditkin tehdä, pelkästään plussaa ja ilon aihe.

Kaiken lisäksi tulee laitettua omat jouluperinteet tärkeysjärjestykseen, koska pian sitä huomaa tekevänsä niitä jouluun liittyviä asioita tai askareita mistä itse pitää, eikä vain tee kaikkea koska ne pitää tehdä.

Kokeilkaa vaikka!