Kiireetön kesä? – Ehkä vielä joskus

"Joskus elokuun lopulla voisi ehtiä." Näin piti todeta toukokuun lopulta asti, jos joku kutsui käymään tai yritettiin suunnitella mökkiviikonloppua, jota ei sovittu, kun lunta oli vielä maassa.

No nyt on elokuun loppu ja vihdoin on taas aikaa. Kyllä kesällä rentoutumaankin ehtii, kunhan mökin riippumatto on merkitty kalenteriin jo hyvissä ajoin. Spontaaniudesta on kuitenkaan turha haaveilla. Kaikki uimareissuista terassikaljoihin on merkitty to do -listalle, sillä muuten ne jäisivät tältä kesältä kokematta.

Kuten monilla muilla, jotka yhdistelevät opintoja ja työntekoa, minunkin kesäni ovat menneet samoissa merkeissä jo vuosien ajan: viikot käydään töissä ja perjantaina hypätään ensimmäiseen bussiin.

Kartalle vedetään viivoja tuhansien kilometrien edestä, kun oma koti, lapsuuden koti, työpaikka ja mökki sijaitsevat kaikki eri paikkakunnilla. Tapahtumissa ja kyläilemässäkin pitäisi käydä.

Viimeinen kunnon kesäloma taisi olla joskus lukion alussa, kun en löytänyt koko kesää kattavaa työpaikkaa. Sen jälkeen on pystynyt silloin tällöin ottamaan pari viikkoa vapaata töiden ja opintojen lomassa.

Sanotaan, että suomalaiset arvostavat vapaa-aikaa enemmän kuin vaikka kovapalkkaiset ja kovin kiireiset Amerikan-serkut. Silti pelottaa sanoa se, mitä kovin moni ajattelee vuodesta toiseen: "Minä haluan pitkän kesäloman."

Kansantaloushan siinä kutistuisi, jos kaikki me laiskiaiset lekottelisimme kesäkuukaudet tuottavien töiden sijaan. Jotkut talkootkin ovat kuulemma käynnissä, ja kaikki tietävät, ettei paikalle saa vain ilmestyä syömään makkaraa ja juomaan limpparia.

Yläkoulusta asti tavoite on kuitenkin ollut sama. Ehkä joskus vielä voisi viettää niitä ikuisuuden kestäviä kesiä, kun aamulla piti valita vain, suuntaako pyörän keula tänään pallokentälle vai järvelle.

Niin kauan, kun ei ole lapsia elätettävänä, voisin ihan hyvin tehdä töitä vain yhdeksän kuukautta vuodessa pienemmällä vuosipalkalla. Tarjoaisikohan joku tällaisen paikan? Lupaan olla sitten tuottavampi taas talvella.