Kolmas työpäivä tehdään pimeässä

Usein kuulee puhuttavan kuinka vanhemmat tekevät kaksi työpäivää vuorokaudessa: ensin palkkatyön ja siihen päälle kotitöiden muodossa toisen työpäivän. Totuus on, että pienten lasten vanhemmilla työpäiviä on kolme.

Iltasatua lukiessa omaankin kehoon hiipii raukeus ja mieli rauhoittuu. Kun lastenhuoneesta lopulta kuuluu pelkkää tuhinaa, olisi kiva siirtyä sohvalle lepoasentoon, mutta ei. Oy Perhe Ab ei pyöri sujuvasti ilman kolmatta työpäivää.

Myöhäisiltavuoron päätehtävät ovat ennakkovalmistelu, suunnittelu ja aloitettujen projektien loppuun saattaminen. Ennakkovalmistelu on arjen sujuvuuden kannalta ehdottomasti tärkein tehtävä. Aamua varten valmiiksi esille laitetut vaatteet, seuraavan päivän harrastusvälineiden pakkaus ja tarhakamojen tarkistus – jätä yksi tekemättä ja seuraava päivä lähtee jo aamusta väärille raiteille.

Suunnittelu on käytännössä kalenterisulkeiset, kun säädetään aikatauluja ja kuskauksia, raivataan aikaa omille harrastuksille ja kaupassa käymiselle. Aloitettujen projektien loppuunsaattaminen -listalla vuorottelevat lähinnä tiskikoneen tyhjennys ja pyykkien kuivumaan huolehtiminen. Lisäksi on hoidettava kaikki se, mitä on mahdoton tehdä lasten ollessa hereillä kuten tietokonetta vaativat tylsät aikuisten jutut.

Onneksi kolmannesta vuorosta on mahdollista välillä saada vapaata, jolloin illan tunnit voi käyttää omiin harrastuksiinsa tai siihen sohvalla makaamiseen.