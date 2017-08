Laiskuuden ylistys

Kesä on harvinainen ilmiö Suomessa, siksi siitä tulee ottaa kaikki irti. Tämä on yleisin vuodenaikaan liittyvä harhaluulo.

Ihmisen elämä kuluu pääsääntöisesti raskaiden, mutta (yleensä) tärkeiden töiden parissa. Töiden tultua tehdyksi alkaa kuitenkin vapaa-aika. Tuolloin meistä jokaisella on oikeus tehdä, kuten itse haluamme.

Tavallaan se on myös velvollisuutemme itseämme kohtaan, sillä hektinen, moderni elämänmeno vaatii meiltä paljon. Elämme kilpailuyhteiskunnassa, jossa on pakko pitää jatkuvaa juoksuvauhtia yllä, jotta pysyisimme edes paikallamme. Kaikkiin kohdistuu jatkuvia odotuksia, jotka on kyettävä hammasta purren täyttämään.

Ihmiset kohdistavat monesti myös kesään liikaa odotuksia, jolloin heidän pitäisi mielestään saada tehtyä yhtä ja toista.

Osa laatii listan kaikista kesälomalla suoritettavista tehtävistä. Osa juhlii pitkään ja rankasti, koska raskas työ vaatii raskaat huvit ja seuraava mahdollisuus moiseen tulee vasta ensi vuonna.

Nykyään moni päivittää tekemisiään sosiaaliseen mediaan ympäri vuorokauden, joten loma valjastetaan some-julkisuuden raaka-aineeksi.

Ilmeisesti näin pitää tehdä, koska kesä on käytettävä ns. tehokkaasti.

Vaan kun ei pidä. Ihmisen tulee voida tehdä asioita sen perusteella ovatko ne hauskoja tai hyödyllisiä. Mikäli ne eivät ole kumpaakaan, ei ole syytä miksi niillä tulisi itseään kiusata. Pakollisia asioita elämässämme ovat vain kuolema ja verot.

Kesälomalla meillä on aikaa itsellemme. Tuolloin lataamme akkuja, jotta jaksaisimme jälleen painaa läpi arjen. Kesä on lepoa, ei suorittamista varten

Jos joku löytää mielelleen rauhan aktiivisesta elämäntyylistä, olkoon niin. Mutta vähintään yhtä hyväksyttävää tulisi olla kesän käyttäminen vain puhtaasti rentoutumiseen ja mahdollisimman vähäiseen rasittumiseen. Kiirehtimisen ja pätemisen ehtii hoitaa työelämässä.

Kesä tulisi omistaa sille, missä mieli ja ruumis saavat aidosti levätä.