Liity susilaumaan -kävelyllä Vantaalla

Luonto-Liitto markkinoi järjestävänsä syyskuussa susien puolesta kampanjoivia Liity laumaan -kävelyjä sekä Helsingin Töölönlahdella että Tampereen Näsinpuistossa.

Töölönlahti ja Näsinpuisto tuntuivat täältä Pohjois- Karjalasta katsottuna aavistuksen verran syrjäisiltä sijainneilta kävellä susien puolesta.

En tiedä miten hyvin onnistuivat kävelyt houkuttelemaan väkeä liikkeelle puistoihin, mutta tulevia kävelyjä varten suosittelisin harkitsemaan esimerkiksi Kuhmoa, Rautavaaraa, Ilomantsia ja Joensuuta.

Luontojärjestöjen viestintä tuntuu lähes poikkeuksetta aina strategisesti hyvin harkitulta. Siksi laumakävelyiden järjestäminen puistoissa tuntuu erityisen kummalliselta.

Miksi ihmeessä halutaan alleviivata sitä stereotypiaa, jonka mukaan susien suojelijat ovat cityvihreitä ituhippejä, jotka asuvat betoniviidakossa, ja joille luonto on vieras?

Mutta kuinkas sitten kävikään. Lehtiuutisoinnin mukaan on melko toden­näköistä, että Vantaan Länsi­salmessa tehtiin havainto kolmesta sudesta viime viikolla.

Saapuivatko sudet Töölönlahden laumakävelyn innoittamana tai ei, tuskin maltan odottaa lumen tuloa ja susihavaintojen lisääntymistä.

Keskustelu Vantaan oletetun susihavainnon ympärillä on vellonut odotetunlaisena. Aika moni on päässyt sanomaan, että pitäkää hyvänänne, nyt kun niitä susia on kehä III:sen tuntumassa. On ihmetelty, miksi näköhavainnosta soitettiin hälytyskeskukseen.

Ei tarvitse olla kuin kehno psykologi vailla intohimoja susiasiaan, kun voi todeta, että tästä on hyvä kaivaa kuilua kaupunkien ja maaseudun välille.

Ei näy varoitustekstejä televisioruudussa tai lehtijuttuja, kun Joensuun Tuupovaarassa sudet kulkevat säännöllisesti pihoilla tai Ilomantsissa karhut kirmaavat kylillä. Joku kysyy, että miksi etelässä varoitellaan niin innokkaasti?

Virallinen vastaus kuuluu, että etelässä on enemmän ihmisiä ja suurpetoalueilla on totuttu elämään petojen keskellä.

Puuttumiskynnys on korkeampi kuin etelässä, koska asukkaiden sietokynnys on myös korkea ja asioihin suhtautuminen maanläheinen, vaikka eläimet ovat samat.

Tämän virallisen vastauksen joutuu lähes poikkeuksetta lausumaan poliisi. Muuten on kovin hiljaista, lukuun ottamatta muutamia kansanedustajien kannanottoja.

Enemmän ääntä ja tiedotusta kannanhoidosta ja lajinsuojelusta vastaavilta tahoilta, vähemmän sijaa spekulaatioille. On ryhdikästä, jos itsestäänselvyydetkin lausutaan ääneen.