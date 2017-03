Mä mistä löytäisin sen sloganin?

Sattuneesta syystä äänestän vaaleissa aina tyhjää. Huomasin tosin äänestäneeni monesti tyhjää myös silloin, kun vielä kirjoitin numeron äänestyslippuun – silloin, kun en vielä ollut politiikan toimittaja – heti sotien jälkeen.

Seuraan silti kampanjointia muustakin kuin ammatillisesta kiinnostuksesta. Etsin jyviä ja akanoita ehdokkaiden vaalilauseista. Sloganissa pitäisi kristallisoitua yksilöllinen poliittinen agenda, lyhyesti ja napakasti.

Vuosien saatossa vastaan on tullut monta timanttia.

Kärkipaikkaa pitää kokoomuksen pitkäaikaisen, entisen kansanedustajan Esko Koppasen miehekäs slogan vuosien takaa: Esko Koppanen – tarvittaessa kova!

Kärkiryhmityksessä on toinenkin kokoomuslainen, entinen puoluesihteeri Aarno Kaila, joka lähti nöyrällä asenteella ylioppilaskunnan vaaliin: Äänestä Arskaa säälistä! En tiedä, tuliko valituksi.

Emmekä tietenkään unohda Kimmo Sasin (kok) sotahuutoa: Mies kuin unelma!

Noista ajoista vaalilauseet tuntuvat latistuneen lehmän henkäyksiksi.

Kun selaan kaupunginosani ilmaisjakelulehtiä, anti on aneemista. Halutaan olla yhteistyökykyisiä, -haluisia ja arjen asiantuntijoita. Boring! Missä särmä ja rock ’n’ roll?

Vihreiden Kati Juva haluaa esteettömän ja muistiystävällisen Helsingin. Kukapa ei – ainakin vappupäivänä kotiin hortoillessa molemmista olisi höytyä.

Persujen Markku Saarikangas väittää olevansa iso mies pienen ihmisen asialla. Oikeansuuntainen mutta riittämätön. Mihin unohtuivat keskisuuret ihmiset?

Siviilitausta näyttää monen ehdokkaan mielestä ilman muuta oikeuttavan valtuustopaikkaan. Kokoomuksen Terhi Koulumies on sitä mieltä, että kun on nelikymppinen perheenäiti niin tietää, miksi peruspalveluja tarvitaan. Sori vaan kaikenikäiset isät, se nyt vaan on niin!

Jostakin syystä erityisesti poliisitaustaiset ehdokkaat korostavat turvallisuutta. Kokoomuksen Juha Hakola tähtää turvalliseen huomiseen ja persujen Mika Raatikainen korostaa katurauhaa. Hyvä. Luotan, että jos jompikumpi valitaan, Töölöntorin aggressiiviset pulut pistetään kuriin.

Sotaministeri Jussi Niinistö (ps.) on liikekannalla teemalla turvallinen Helsinki. Hänellä on tietysti myös rautaa sanansa tueksi. Ei siitä ole kauan, kun Niinistö yhdellä virkakynän sutaisulla taikoi Suomen reserviarmeijaankin 50 000 uutta taistelijaa. Kyllä sillä porukalla Stadin rauhoittaa ilman maamiinojakin.

Rkp:n Eva Biaudet, joka aikoinaan valittiin erivapaudella vähemmistövaltuutetuksi, vaatii enemmän naisia yhteiskunnan johtopaikoille. Oikein! Hong Kongin tie on myös Helsingin tie.

Testaa MT:n visalla, osaatko yhdistää puolueen ja sloganin.