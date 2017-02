Mökkivarauksen jälkeen tyhjä olo

Varasimme ystäväperheen kanssa mökin kevättalvista pitkää viikonloppua varten. Sen jälkeen, kun mökki oli varattu ja maksettu, tuli vähän tyhjä olo.

Olin istunut tietokoneella surffaamassa useamman illan. Selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja ja vertaillut eri mökkejä, että mikä olisi meidän seurueelle paras ratkaisu. Mökkiä valitessa oli huolella tutkittu pohjapiirustus, on jo jaettu nukkumapaikatkin. Kuvista on tiirattu miltä sisällä näyttää ja millaiset maisemat ikkunoista avautuvat, varuste- ja siisteystasosta on luettu aiempien asiakkaiden jättämät palautteet.

Mitään suurta yllätystä tuskin on siis odotettavissa. Kun kaikki maailman tieto on käden ulottuvilla ja joka paikasta on kuvia netti pullollaan, on reissaamisesta tietty yllätyksellisyys kadonnut. Ei ennen tiedetty perillä odottavia olosuhteita näin tarkkaan, ellei naapurin rouva ollut sattumalta majoittunut samassa paikassa.

Haluan itsekin tietää etukäteen, miten pääsen majapaikkaan perille tai montako makuuhuonetta mökissä on. Näiden tietojen hankkimiseen netti on aivan mahtava, mutta en välitä ihan jokaista kiukaan kiveä tutkia etukäteen. Jääpähän jotain ihmeteltävää perille päästessäkin.

Näin ainakin kotimaassa, jossa nettiin ladatut kuvat ovat suorastaan yltiörehellisiä. Eripari tuoleja ei ole siivottu kuvausta varteen piiloon, eikä kritiikkiä ole jätetty asiakaspalautteissa julkaisematta. Yksityiskohtia kuvaamalla ei yritetä hämätä katsetta pois nurkkien nuhjuisuudesta. Mieluummin jätetään kuvat laittamatta nettiin kokonaan.

Tokihan voi käydä niin, ettei perillä mökkiä ole olemassakaan. Eikä mökin vuokraajaakaan. Kovin suurta huolta en jaksa tästä ottaa, kun varaus on tehty luotettavan välitysfirman kautta. Mutta olisihan siinä yllätystä kerrakseen.