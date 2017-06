Maaseudulla on lumovoimaa

Elämme parhaillaan vuoden parasta aikaa. Kesällä on meille suomalaisille valtava merkitys.

Se on lähes traagisen tärkeä. Tieto lämpimän ja vihreän ajan rajallisuudesta on iskostettu syvälle kansamme dna:han. Kesästä on välttämätöntä saada kaikki irti, koska se nopeasti ohi. Minuuteillakin on merkitystä.

Kun sohjoisen ja ilmastonmuutoksen laimentaman talven jälkeen kesän ensimmäiset aurinkoiset päivät koittavat, pihoilla ja mökeillä alkaa vimmattu touhu. Puutarhakalusteet ulos, grilli kuntoon, terassi pesuun, vene vesille ja verkot sekä katiskat pyyntiin.

Italialaiset ystäväni katsovat touhua päätään pudistellen. On vaikea käsittää tätä innostusta, jos itse asuu maassa, jossa aurinko lämmittää kymmenen kuukautta vuodessa.

Jos Suomessa on lämmintä aikaa kymmenen viikkoa vuodessa, olemme voittajia. Todennäköisesti näin ei käy. Tai sitten sovitaan, että puolipilvinen 15-asteinen on hyvä päivä. Kannattaa sopia.

Kun ottaa huomioon pohjoisen ilmaston realiteetit, ei kannata myöskään ihmetellä, miksi säätiedotuksilla on Suomessa niin suuri yleisö. Niillä tiedotuksilla nimittäin on oikeasti uutis- ja käyttöarvo.

Eteläeurooppalaiset myös hämmästelevät suomalaisten tapaa puhua säästä. Se ei ole mitään joutavaa small talkia. Se on tiukkaa faktaa, jossa tunnekomponentti on vahvasti töröllään.

Parasta kesäinen elämä on tietysti maalla. Maaseutu näyttää silloin parhaan lumovoimansa. Järven selät siintelevät ja harjut humisevat siihen malliin, että asia on kaikille selvä. Kansallisromantiikan ajan kirjailijat ja kuvataiteilijat eivät itsekään ymmärtäneet, kuinka tärkeää asiaa kuvasivat.

Romantiikalla ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Maaseudun kesän kauneus on nimittäin silkkaa faktaa ja nautinnollista realismia. Sillä on kauneuden lisäksi käyttöarvo.

Kesä voimaannuttaa ja tuottaa hyvää mieltä. Kesä on itsessään silkkaa energiaa. Luonnonmukaista, ehdottomasti epäfossiilista ja kaikin tavoin parasta mahdollista.

Maaseudulla on kesämökeillään aikaa viettäville suomalaisille paljon annettavaa, mutta samalla maakunnilla on myös paljon saatavaa.

Lomasuomalainen on lähtökohtaisesti hyvällä tuulella. Puhumme ventovieraille kesäkauppojen pihalla, vesillä jaamme tietoja kalapaikoista ja pahoista karikoista, juhannuksena teemme tuttavuutta naapureiden kanssa ja osallistumme lomapaikkakunnan kesätapahtumiin ylpeinä paikkakuntalaisina aivan vakituisten asukkaiden tapaan.

Maaseudun elämäntavalle ja yhteisöllisyydelle on kesäisin paljon kysyntää. Viime vuosina niiden arvo on vielä ­noussut. Se johtuu siitä, että yhteisöllisyydestä on tullut kaupungistumisen myötä niukka hyödyke. Tämä on osa maaseudun lumovoimaa.

Maaseudun ihmisten kannattaa olla omasta elämänpiiristään ylpeitä. Nykytermein kuvattuna siitä on tullut hieno brändi. Sen arvon ymmärtävät lähes kaikki, muutamia juhanavartiaisia ja heikkipursiaisia lukuunottamatta.

Tämä kannattaa käyttää maaseudun kunnissa hyväksi. Kaupungistumisen luonnonlaki voidaan asettaa kyseenalaiseksi.

Voisiko maaseudun lumovoima tehota muulloinkin kuin kesäisin?

Kyllä se voisi. Ei syksykään itse asiassa hassumpaa aikaa ole. Kuulaat ja kauniit päivät, marjastus, sienijahti, sorsanmetsästys, hirvijahti ja peurankyttyy myöhemmin talvella ovat elämyksiä, joita voi jo ennakkoon fiilistellä. Kalastuksesta voisi sitten kirjoittaa jo aivan oman kolumnin.

Jos oopperaan tai teatteriin tekee mieli, ei kun matkaan ja nauttimaan kaupungin lumovoimasta. Asumiskustannukset ovat ainakin toistaiseksi 6–0 maaseudun eduksi, joten välirahalla syö etnistä ruokaa ja nauttii monta cappuccinoa Helsingissä tai vaikka Berliinissä.

Maaseutukuntien kannattaa käyttää kesät viisaasti. Taitava kunnanjohtaja, etevä elinkeinopomo tai kuka muu maalainen tahansa voi tehdä nyt suuria tekoja.

Hyvällä tuulella kesää viettävät wannabe-maalaiset kannattaa ottaa porukkaan mukaan. Talveksi, kevääksi ja seuraaviksi vuosiksi.