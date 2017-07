Se on kuulkaa niin, että ei tahdo Keski-Euroopasta makiaa mansikkaa saada. Täälläpäin marja on kaunis ja rakenne tukeva, mutta se maku. Kun sitä ei oikein ole.

Tuoreita mansikoita on ollut Brysselissä kaupoissa jo ainakin kolme kuukautta. Ensimmäisiä on kiva maistaa, mutta kun maku on kymmenesosa hyvästä Suonenjoen mollukasta, niin ei niitä oikein viitsi syödä.

Kovin henkinen paine Suomen lomaa kohti onkin, ehtiikö mansikkakauden kovimpaan huumaan mukaan.

Viime kesänä ensimmäisenä päivänä Suomessa oli heti häthätää ostaa mansikoita. Sato oli huono ja sain hädin tuskin rasian pari. Sitten kaikki oli ohi. Nyt näyttää paremmalta, jos sato on myöhässä.

Suomessa puhutaan paljon ruuan laadusta, mutta mausta vähemmän. Tomaateissa maku on kadonnut Suomessa, kuten myös Keski-Euroopassa. Milloin viimeksi söit makean tomaatin?

Ranskassa on tutkimuksia, joissa etsitään vanhoja maukkaita tomaattilajikkeita. Niille olisi kysyntää, sillä laadukkaat herkkumarkkinat ovat valtavat.

Makeaa mansikkaa ranskalaiset tuskin edes osaavat kaivata enää. Jos kunnon suonenjokelaisen löisi ranskalaisen kokin kouraan, se maistaisi ja sanoisi: "Sacre blöö". Ja pyörtyisi.

Siinä jollekin ideanikkarille töitä, miten mansikka säilyisi Ranskaan asti.

Itse en mansikkaa mitenkään laita. Paitsi talvea vasten hillo olisi kivaa. Mutta muuten mansikkaa vain tuoreeltaan, vaniljajäätelöä korkeintaan mukaan.