Minua on vuosia ihmetyttänyt suomalaisten varsin välinpitämätön suhtautuminen kotien sisäilman radoniin ja sille altistumiseen. Monesta muusta, paljon vähemmän haittaa aiheuttavasta asiasta pidetään paljon enemmän yllä julkista keskustelua ja vaaditaan toimenpiteitä haittojen torjumiseksi.

Laboratorionjohtaja Päivi Kurttio Säteilyturvakeskuksesta arvioi, että radonin ongelmana on, että se tulee luonnosta.

"Jos vastaava tulisi jostain tehtaasta tai muusta ihmisen aiheuttamasta lähteestä, varmaan siihen suhtauduttaisiin eri tavalla. Radon on yksilön omaa vastuuta korostava asia."

Tämä on varmaan totta, mutta mielestäni joku osuus välinpitämättömyyteen on silläkin, että radon on sekä näkymätön, mauton että hajuton. Eikä se aiheuta oireita, mutta ilmenee vuosittain noin 300 ihmisen keuhkosyöpänä.

Ilmeisesti keskivertokansalaisen on vaikea uskoa radonin olemassaoloon. Sen kohdalla toteutuu oikein hyvin vanha sanonta "mitä ei näe, sitä ei pelkää".

Onneksi todisteita on saatavissa, mutta niiden hankkiminen edellyttää omaa aktiivisuutta. Kukaan ei tule kotiin radonia mittaamaan, ellei itse hanki mittauspurkkia. Työpaikoilla kansallinen lainsäädäntö velvoittaa pakollisiin radonmittauksiin pahimmiksi radonalueiksi arvioitujen 60 kunnan alueella.

Omasta mielestäni radon on oikeastaan aika pelottavaa. Kun ei tiedä, kuinka paljon radonia on, mutta tietää, että sitä voi olla paljonkin.

Etenkin jos olisin lapsiperheellinen ja asuisin alueella, joka Säteilyturvakeskuksen kartoissa näyttää korkeita radonlukemia, en hetkeäkään miettisi, etteikö radonmittaus olisi tarpeen. Lapsia on turha altistaa näkymättömälle, sairastumisuhkaa aiheuttavalle haitalle, joka on korjattavissa tai parhaassa tapauksessa ennalta estettävissä.

Mutta lapsia tai ei, jokaisen kannattaa olla kiinnostunut oman asunnon radonista. Asunnossa tyypillisesti vietetään suurin osa vuorokaudesta, ja talvella, jolloin radonpitoisuudet ovat korkeimmillaan, sisällä viihdytään huomattavasti paremmin kuin kesällä.

Asunnoissa kannetaan huolta putkiremonteista ja lämmityksestä, lukituksesta ja katoista sekä homeista, mutta syytä olisi kantaa myös radonista.