Muutama tärppi laiturinnokkaan

Sydänsuvellakaan poliittiset eläimet eivät ole täysin liikkumattomia tai äänettömiä.

Kansa on poistunut edustajiensa välityksellä hyvin ansaitulle kahden kuukauden kesälomalle.

Tästä ilmaisusta kansanedustajat eivät tykkää. He muistuttavat, että kahden, kolmen kuukauden kesäloma, viikon syysloma, runsaan kuukauden joululoma ja muut perunannosto- ja karvalakinhakulomat eivät oikeastaan ole lomia ollenkaan. Aina on jonkinlaista työtehtävää myös kesällä. On rantakalailtaa, maatalousnäyttelyä, Iijoki-soutua, saappaanheittokisaa sun muuta kielikurssia.

Toista se on meillä hallintoalamaisilla, jotka voimme lorvia laiturin päässä ja tuijotella ongenkohoa, viileä juoma lähellä ja kavala maailma kaukana – jos anoppi ei ole tupsahtanut kesäkylään.

Addiktoitunut politiikan penkkiurheilija kestää tällaista tylsyyttä about viikon. Sitten on pakko alkaa räplätä kännykästä politiikan uutisia. Eikö nyt kukaan mitään missään?

Muutaman tärpin voi antaa. Sydänsuvellakaan poliittiset eläimet eivät ole täysin liikkumattomia tai äänettömiä. Refaria pukkaa, Twitteri laulaa.

Kesä on poliittisen profiloitumisen kulta-aikaa, koska silloin palstatilaa on helpommin saatavissa. Ja älkäämme unohtako median kepeitä politiikan kesäjuttuja. Siitä vaan pinkki pikeepaita ylle ja kesäkeinuun puolison kanssa parisuhdehaastattelua antamaan.

Kunhan osa ministereistä jää kesälomalle, päivystykseen jääneet valtioneuvoston jäsenet pääsevät paremmin esiin. Odotamme kannanottoja erityisesti niiltä ministereiltä, jotka valtioneuvoston sijaiskierron mukaisesti pääsevät muutamaksi päiväksi tuuraamaan pääministeriä.

Pari tärkeää aihepiiriä kukkii varmasti läpi kesän politiikan yrttitarhassa.

Niin kamalalta kuin se kuulostaakin, on todennäköistä, että kesällä iskee muutama sote-salama.

Jännittämisen paikka on, siirtyvätkö maakuntavaalit. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ne pitäisi pitää presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä ensi keväänä. Jos sote-paketin kompurointi jatkuu, se voi merkitä vaalien siirtymistä.

Harva on pahoillaan – eivät ainakaan kansanedustajat. Kukaan ei halua käydä kallista maakunnallista kampanjaa vain vuotta ennen vielä tärkeämpää eduskuntavaalia.

Persurintamalla paukkuu myös satavarmasti. Puoluehajaannus on nyt levinnyt paikallisosastotasolle asti ja porukat loikkii kuin kiimapuput keväthangella.

Oletettavasti saamme myös seurata loikkariministereiden uhriutumista pitkin kesää. Timo Soini ja Jari Lindström ovat jo hyvässä hurmoksessa. Salaliittoteorioita on ilma sakeana kuin hyttysiä hillasuolla.