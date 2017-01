Pimeässä viluttaa

Katselin tässä yhtenä aamuna Ylen aamu-tv:tä, jossa haastateltiin kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtajaa Jukka Ruususta. Hänen puljunsa huolehtii Suomen sähkön riittävyydestä.

Haastattelussa Jukka totesi hyvin rauhallisesti, että jos Suomeen tulee pitkä pakkasjakso, sähköt eivät tule meillä riittämään: joudutaan tekemään paikallisia sähkökatkoksia ja kansalaisten sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan.

Jösses! Ajattelin, että tästä tulee varsinainen uutispommi: mehän elämme kuin kehitysmaassa, iltapäivälehdet kiljuvat tulevista hirveistä katkoksista, kuvataan perheitä lumihangessa, seurataan kuinka pakkasaalto vyöryy ja tappaa meidät!

Mutta ei, pääuutisena taisi olla Cheyenne Järvisen silikonirintariita tai pääministerin Terrafame-pipo, en muista.

Minusta Ruususen tokaisema päälause on suuri uutinen! Suomessa vaan ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi sähköä.

Miksi tähän on tultu, vaikka me tavalliset tallaajat vaihdamme lamppuja ledeihin ja lämmityspattereita lämpöpumppuihin?

Tälläkin hetkellä noin 70 000 tupaa lämpiää länsinaapurien tai venäläisten sähköllä ja tänään, tätä kirjoittaessani, on vielä lauhaa.

Minusta sähkön riittämättömyyteen on kaksikin syytä:

Ensinnäkin, Olkiluodon ydinvoimalan muuttuminen sähköntuottajasta maailman kalleimmaksi yksittäiseksi betoniläjäksi.

Ajatella, Eurajoella on maailman kallein rakennus! Hinta liki 9 miljardia, eikä se ole vieläkään valmis.

Jokainen automies tietää ettei ranskalaisilta kannata ostaa ydinvoimalaa, niissä on tai niihin tulee sähkövikoja! Nyt se on todistettu kalleimmalla mahdollisella tavalla ja samassa Suomen sähköverkkoon on jäänyt 1600 megawatin jatkuva vajaus.

Emme siis saaneet ranskalaisilta toimivaa värkkiä, mitäs sitten tehdään?

Ostetaan itänaapurista Pyhäjoelle Lada! Venäläiset ovat jopa luvanneet rahoittaa voimalan ja hankkia kiiltävämmät pölykapselit!

Olemme pian kuin entiset itäblokin maat, riippuvaisia Venäjän energiasta ja arvaamattomuudesta. Toivottavasti silloin ei tule pakkasia. Putin kyllä puolustaa omiaan, myös muiden maiden sisäpuolella, se on jo nähty.

Ei Ladaa Pyhäjoelle, kiitos! Poltetaan ennemmin energiapitoisia märkiä puita, kunhan muistetaan sytyttää ne päältä!

Toinen noin 1500 megawatin vajaus tulee maamme tuulivoimatuotantofarssista. 25.3.2011 tuli Suomeen laki, joka takaa tuulivoimantuottajalle takuuhinnan 12 vuodeksi. Lisäksi ne, jotka rakentavat voimalansa ennen vuotta 2015, saavat siihen asti korotettua takuuhintaa.

Ajatuksena oli, että voimaloita nousee nopeasti ja Suomeen saadaan kipeästi kaipaamamme sähköä.

Kuinka kävi? Kukaan ei tiennyt miten toimitaan, ei valtion, kunnan, ei edes sähköverkkojen virkamiehet. Kun ei tiedetty, vaadittiin varmuudeksi kaikki selvitykset.

Kaavoja alettiin vasta suunnitella, kun takuuhinta oli jo voimassa. Kuntien teknisen puolen insinöörien silmät pyörivät soikeina, kun voimaloiden lupahakemuksia rynni pöydille. Siinä ne sitten makasivat kuukausia, kun ei tiedetty ja tohdittu päättää.

Nopea tuulivoimarakentaminen hyytyi virkamiesten pöydille. 2016 maaliskuussa tuulivoimaväki juhli vasta 1000 megawatin ylitystä. Loput 1500 megawattia pitäisi rakentaa tämän vuoden marraskuuhun mennessä. Saa nähdä kuinka käy.

Ehkä on hyvä kaivaa ne mamman kutomat villasukat ja töppöset esille. Ei ne paapan raappahousutkaan turhat ole, kun sähköt lyödään tunniksi poikki paukkupakkasella.

Katsokaa viljelijät, että aggregaatissa on arktista löpöä, muuten jää lypsyt kesken eivätkä kanat saa tarpeeksi raitista ilmaa.

Kyllä me ihmiset pärjäämme, lämmitämme vaikka halaten toisiamme.

Satavuotinen Suomi lämmittää!