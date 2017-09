Puhutaan rahasta kahvipöydässä

Me suomalaiset puhumme kahvipöydässä mieluummin suolentoiminnasta kuin raha-asioista. Se, mihin keskittyy, vahvistuu. Ja sen huomaa: vain 0,92 prosentilla suomalaisista on tulehduksellinen suolistosairaus. Miksi vaikkapa palkan suuruus on häveliäämpi keskustelunaihe kuin papanat pöntössä?

Suomessa on 580 ultrarikasta, 440 000 syvästi köyhää. Köyhyydestä kyllä puhutaan, hanakasti kuin paksusuolen massaperistaltiikasta. Rikkaudesta ei. Rikkaus on häpeällistä, riistäjän merkki.

Rahasta on tehty paha, jonka tarve hyväksytään hampaita kiristellen. Rikkaudet tulevat duunareiden selkänahasta. Raha on kuitenkin vain sopimukseen perustuva suure, ei nollasummapeliä.

Haluan osaltani katkaista taloudellisen lukutaidottomuuden sukupolvelta toiselle siirtyvän perinnön. Luin itse ensimmäisen rikkauksien hankintaa käsittelevän kirjani vasta parikymppisenä, enkä halua lasteni kasvavan taloudellisesti taitamattomina. Koululaiseni saivatkin tänä vuonna syntymäpäivälahjaksi järkevään taloudenhallintaan ja kannattavaan sijoitustoimintaan opastavat kirjat.

En väitä osaavani vielä. Opettelen. Siksi keskustelen mielelläni myös rahasta ja rikkauksista. Kuuluisin mieluummin ultrarikkaiden kuin ultraköyhien joukkoon. Haluan antaa perinnöksi epätodennäköisyyksistä mieluummin rikkauden taidot kuin suolistosairauden. Ja uskon että oikeilla valinnoilla sen on mahdollista. Näihin valintoihin kuuluvat myös se, mistä puhumme. Puhukaa kanssani mieluummin rahanne kuin vatsanne toiminnasta.