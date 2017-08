Suomalaistutkijan nettihitti todistaa tieteen kiinnostavan

Suomalaisen tiedeyhteisön näkyvimpiä hetkiä elokuussa oli Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti Lipposen laatima havainnollistus ilmastonmuutoksesta.

Kuun ensimmäisenä päivänä Lipponen jakoi 35-sekuntisen videon Twitter-tilillään. Lyhyt filmi seuraa 191 maan keskilämpötilaa vuodesta 1900 nykypäivään.

Kutakin maata edustaa palkki, joka kertoo, kuinka paljon valtion lämpötila sinä vuonna vaihteli pitkän ajan keskiarvosta.

Esityksessä ei ole kyse yksittäisistä maista tai vuosista, joiden tiedot vilisevät videolla. Tärkeämpää on käsitys kokonaisuudesta, mitä tehostaa värien käyttö. Mitä kylmempi vuosi on ollut, sitä sinisempi palkki on; mitä kuumempi, sitä punaisempi.

Videolta huomaa, että lämpötila on 117 vuoden aikana vaihdellut paljon maittain, maanosittain ja vuosittain. Nykypäivää lähestyessä kaikki palkit kuitenkin pitenevät: alueelliset erot katoavat, samoin kylmät vuodet. Koko 2000-luvun ajan video hohkaa punaista.

Viesti on yksinkertainen: pelätty ilmaston lämpeneminen ei ole uhkakuva. Se on tosiasia, joka näkyy kaikkialla maailmassa.

Lipposen videosta tuli nettihitti.

Videota on jaettu Twitterissä tuhansia kertoja, ja siitä ovat uutisoineet muun muassa Yleisradio, BBC:n espanjankielinen toimitus ja nuorekas yhdysvaltalainen nettimedia Vox. Puoliminuuttinen video sai miljoonayleisön parissa päivässä.

Videon suosio kertoo siitä, että sen viesti kiinnosti ihmisiä. Samalla se haastaa myytin siitä, etteivätkö suomalaiset tieteentekijät osallistuisi aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Menestysvideo syntyi pitkäjänteisen työn tuloksena. Lipponen twiittaa ahkerasti ilmastoon ja säähän liittyvää tietoa ymmärrettävässä muodossa.

Monet tutkijat näkyvät julkisuudessa eri tavoilla. Heidän työhönsä voi törmätä kirjahyllyissä, medioissa, yleisöluennoilla ja somessa – ja usein he hakeutuvat niihin oma-aloitteisesti.

Tutkittua tietoa on olemassa valtavat määrät, ja siihen pääsee käsiksi jatkuvasti monipuolistuvilla tavoilla.

On kiinni tiedon käyttäjistä, eli päättäjistä, yrityksistä ja yksittäisistä ihmisistä, olemmeko kiinnostuneita ottamaan tutkijoiden viestit vastaan.

Kuten yksi puoliminuuttinen video osoittaa, heidän tietonsa koskettavat meitä kaikkia.

Antti Lipposen video Twitterissä