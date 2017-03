Suomi on valittajien paratiisi

Ähtärissä riemuitaan. Sinne on tulossa Kiinasta jättiläispandoja. Eläinpuistoon saadaan uusi turistimagneetti ja samalla suojellaan uhanalaista eläinkuntaa. Hieno homma.

Yksi uutinen sai kuitenkin ­sappeni kiehumaan.

Pandojen tuonti ja niille asuinpaikan tekeminen ei ole halpaa lystiä. Halvimman ja toiseksi halvimman rahoituksen ero oli 630 000 euroa. Halvimman tarjouksen ehtona oli, että hankkeella on lainvoimainen päätös rakentamisesta.

Ja kuinka kävi? Eiköhän joku valopää ollut mennyt valittamaan asiasta ja sai aikaan mehevän lisälaskun. Valittamisen hinta hallinto-oikeuteen maksoi noin 250 euroa. Sillä saatiin aikaan yli puolen miljoonan vahinko Ähtärin eläinpuistolle, mahtavaa!

Elinkeinoelämän keskusliitto on tuonut julki, että Suomen raskas ja monisyinen lupahakumenettely panttaa kolmen miljardin investointeja ja jopa 14 000 uutta työpaikkaa. Minä uskon näihin lukuihin.

Jokainen maanviljelijä, yrittäjä, teollisuuspamppu ja kuka tahansa rakentaja on varmasti huomannut päätöksenteon kankeuden.

Haet rakennuslupaa, ympäristölupaa, teet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, haet luonnonsuojelun poikkeusluvat, maantiehen liittymisluvat, vesitalousluvan, kemikaaliturvallisuusluvan, lentoesteluvan ynnä muuta.

Jokainen viranomaistaho, joista lupia ja lausuntoja haetaan, on hidas tekemisissään ja päätöksenteko kestää. Lisäksi jokaisesta päätöksestä voidaan valittaa.

Jokainen, joka tuntee, että päätös vaikuttaa myös omaan elämiseen jollakin tapaa, voi valittaa. Lisäksi kunnallisessa päätöksen teossa valittaa voi kuka tahansa, tämän lisäksi viranomaisen päätöksestä voi valittaa toinen viranomainen.

Ja arvatkaa osaammeko me suomalaiset valittaa? Osaamme kyllä!

Riittää, kun heittää ilmoille epäilyn, että on nähnyt rakennuspaikalla harjusinisiiven tai mölysammakon. Asia on pakko tutkia. Liito-orava on ollut aina vahva valittajien liittolainen. En ihmettelisi, vaikka pakastettua liito-oravan paskaa voisi ostaa kotiin toimitettuna netistä.

Valittaa voi tulevasta näkymästä, hajusta, mausta, äänestä, liikenteestä ja tietenkin viranomaismenettelystä.

Kaava on verraton valituksen kohde! Epäily vaikutuksesta pohjaveteen, tai yleensä vesistöön, on yksi vänkyröiden suosikki. Liittymät, tie ja rajariidat ovat haasteen jättäjien näkkileipää.

Investoinnit ja rakentamiset viivästyvät vuosilla eteenpäin. Yksi valitus saa aikaan helposti yli vuoden takkuamisen. Riittää kun valittaa, jokainen viivästynyt vuosi on sulka valittajan hatussa.

Tiedän, että jokainen yrittäjä joka saa idean, palaa halusta tehdä jotakin ja välittömästi. Loistava idea ja halu alkaa väkisin turtua viivästysten alla.

Voit laittaa lupahakemuksen ja selvitysten tekemiseen kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja etkä voi kuin odottaa, jos joku vaikka valittaa.

Yrittämisestä on tehty vaikeaa, valittamisesta helppoa. Tämä on johtanut siihen, että Suomessa on helpompaa jättää tekemättä kuin aloittaa tekeminen.

Tiedän monia, jotka eivät viitsi laittaa elämästään kuutta vuotta valitus- ja mappitaisteluun viranomaisten kanssa. Tehdään ennemmin näin, kun kerta pärjätään, vaikka laajenemiseen olisi suuret mahdollisuudet.

Milläs tästä päästään? Jos lupien hakemiseen menee helposti kymmeniä tuhansia, voisi valituksen hinta olla 10 000 euroa. Ja jos valitus menee läpi, rahat saa takaisin. Reilua molemmille osapuolille.

Valittajatkin laskeutuisivat paratiisistaan meidän tavallisten tallaajien joukkoon, luulen myös, että joka asiasta ei enää nuputettaisi. Hyvä niin!