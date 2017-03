Syömäsi voileipä viestii sinusta paljon

Joku aika sitten kohtasin kaupungilla mainoksen, joka sai minut hieraisemaan silmiäni. Siinä mainostettiin täytettyjä vesirinkeleitä.

”Nyhtökaura, lehtikaali ja chipotle kohtasivat vegaanisessa low carb -bagelissa.” Huh huh, kerrassaan hengästyttävä määrä tietoa omaksua.

Kävi mielessä, että mitä vikaa on vanhassa kunnon kinkku-juustosämpylässä? (No, yleensä se on vähän vettynyt ja sisältää lötköä kurkkua ja tomaattia.) Kinkku-juustosämpylä lienee tällä hetkellä auttamattoman epämuodikas.

Mutta mitä oikeastaan ostetaan, kun ostetaan vegaaninen ja ”low carb” nyhtökaura-lehtikaali-chipotlebagel?

Siinä ostetaan statusta. Kenties vielä parikymmentä vuotta sitten leveiltiin uudella autolla tai ranteessa kiilteli Rolex.

Nyt mukaan on tullut myös se, mitä lautaselta pistelee poskeensa. Enkä nyt puhu mistään kaviaarista ja hanhenmaksapalleroista, vaan monipuolisesta ja terveellisestä ruuasta.

Tärkeää on tietysti myös päivittää hyvästä ruokavalinnasta kuva someen, että muutkin voivat sen nähdä.

Se, että ruoka toimii vatsantäytteen lisäksi statussymbolina, ei suoranaisesti ole mikään uutinen. Näin lienee ollut maailman sivu. Mielenkiintoista on se, että kalleuden ja vaikeasti saatavuuden rinnalle on tullut uusia arvoja.

Palataan vielä bageliin ja pyöritellään sitä vähän. Mitä se viestii?

Täytetty bagel eli vesirinkeli henkii amerikkalaisuutta. Englanniksi kirjoitettu low carb vahvistaa rapakon takaista tuulahdusta ja on kenties raflaavampi kuin suomalainen sanamörökölli vähähiilihydraattinen, joka muutenkin on niin vuotta 2011.

Lehtikaalivouhkaukselta harva lienee voinut välttyä ja kyllähän se pysyy terhakkana sämpylän välissä vielä silloinkin, kun perussalaatti on jo lörpähtänyt.

Ja nyhtökaura – se tuskin kaipaa paljonkaan esittelyjä. Jo legendaarisessa nyhtiksessä yhdistyy monelle tärkeitä arvoja. Osaksi sen takia, että sitä on niin hankala saada.

Meksikolainen kuivasavustettu chili chipotle tuo sopivasti eksoottisuutta, sillä sitä ihan joka kaduntallaaja tiedäkään.

Yhtä sanaa jäin rimpsusta tietysti kaipaamaan: kotimainen.

Tiivistettynä: ostamalla kyseisen tuotteen, voi samalla näyttää, että on tiedostava kuluttaja, joka huomioi ekologisuuden ja eläinten oikeudet, syö terveellisesti, huolehtii painostaan, on nuorekas, muutoksia kaihtamaton ja kiinnostunut muista ruokakulttuureista.

Ja on tietysti myös trendikäs, eli hiukan parempi kuin tavallinen tallaaja. Tämä viimeinen saattaa joskus tietysti olla ainutkin syy valita nyhtökaura-lehtikaali-chipotlebagel.

Totta kai kyseessä on mielestäni loppujen lopuksi myönteinen asia: ruualla on väliä. Ruokavalinnat kiinnostavat kuluttajia.

Jokin pieni osa minusta kuitenkin kaipaa kinkkujuustoreissaria. Mieluiten voipaperi­kääreessä.