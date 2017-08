Tieteen hinta karkaa yliopistoilta

Hyvälle tutkimusmatkalle tarvitaan ajantasainen kartta. Se kertoo aiempien tutkimusmatkailijoiden aikaansaannokset, joiden varassa omaa retkeä on mahdollista suunnitella.

Tieteen tekemisessä matkakartan muodostaa aiempi tutkimuskirjallisuus. Kyseinen kartta tosin uhkaa karata tutkijoiden ulottuvilta. Syynä ovat karttojen julkaisijat, tiedekustantamot.

Tieteilijät laativat tutkimukset osana työtään, jonka rahoittaa useimmiten valtio verorahoin. Työhön kuuluu myös vertaisarviointi, jossa tieteentekijät arvioivat toistensa tutkimusten tieteellisyyden.

Valmiit tutkimukset luovutetaan tiedekustantamoille, jonka jälkeen – ja tässä seuraa tiedejulkaisemisen älytön osuus – korkeakoulut joutuvat ostamaan tuottamansa tutkimukset takaisin.

Tieteen tekeminen ei missään vaiheessa kerrytä kuluja kustantamoille, jotka silti perivät korkeita maksuja niiden käyttämisestä.

Suomalaiset korkeakoulut maksoivat tiedejulkaisuista noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa kuulostaa pieneltä, kunnes huomataan, että se on kaksinkertaistunut tämän vuosikymmenen aikana. Valtaosa noususta syntyy e-julkaisuista, joiden alun perin odotettiin halventavan hintoja.

Tutkijat tietävät älyttömän tilanteen kestämättömyyden. Kustantamoista erityisesti alankomaalainen Elsevier on joutunut tiedeyhteisön hampaisiin. Sillä on hallussaan kolmannes Suomen markkinoista ja moni arvostettu tiedealan julkaisu.

Suomalaistutkijoiden joukko on aloittanut boikottikampanjan "no deal, no review". Mikäli Elsevier ei kohtuullista hintojaan, tutkijat vetäytyvät yhtiön kustantamien lehtien vertaisarvioinnista.

Kustantamoa kritisoidaan myös muissa maissa, mutta kampanja ei silti onnistune. Tiedeyhteisöllä ei ole uskottavaa voimaa takanaan.

Sellaisen voisi tarjota Suomen valtio, joka kustantaa tieteen teon – ja sen takaisin ostamisen. Valtio on kuitenkin pysynyt asiassa hiljaa, vaikka se samalla pakottaa yliopistoja karsimaan ylimääräisiä kulueriä.

Sen sijaan valtio vannoo digitalisaation autuuteen, vaikka tiedejulkaisujen kohoavat hinnat osoittavat, että hyväkin idea kaipaa valvontaa.

Lisäksi valtio kannustaa epäterveeseen käytäntöön lisärahoittamalla yliopistoja, joiden tutkimus julkaistaan arvostetuimmissa tiedejulkaisuissa.

Valtiolta on riittänyt ohjeita ja olettamia siitä, miten yliopistot voisivat tehdä työnsä paremmin. Olisi lohdullista, jos niitä kerättäisiin välillä myös tieteilijöiltä.