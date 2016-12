Tulevaisuuden ruoka

Tänään söin tulevaisuuden ruokaa. Brysselin merimieskirkolla oli hernekeittoa ja pannaria. Niitä on syöty kauan ja syödään tulevaisuudessakin.

Mikä ruisleivän veisi? Mikä on parempaa kuin jäätelö? Kyllä ne pysyvät niin kauan kuin terveellinen kuitu ja epäterveellinen rasva kiinnostavat. Tuskin on syytä luopua oluestakaan, sitäkin on juotu jo tuhansia vuosia.

Niistä luovutaan vasta kun ihmiskunta siirtyy tähtien väliseen avaruuteen.

Sitä ennen on kyllä paljon muutoksia. Ei niinkään valmistetuissa ruuissa, mutta raaka-aineissa.

Lihasta osa korvataan. Suurin osa lihakastikkeista (myöskään hernekeitto) ei paljoa muutu, vaikka 15 prosenttia lihasta korvataan hyönteisproteiinilla. Pastan ja monien muiden perustarvikkeiden sekaan leivotaan viljan sijaan merilevää.

Ruoka tulee riittämään tulevaisuudessakin. Heti on mahdollista vähentää hävikkiä ja myöhemmin lisää saadaan meristä.

Jos nyt maa riittää ruokkimaan seitsemän miljardia ihmistä, kai pinta-alalta suuremmista meristä saadaan ruokaa ainakin parille lisämiljardille.

Merilevä nousee jossain vaiheessa maailman suurten raaka-aineiden joukkoon riisin, vehnän, soijan ja maissin kanssa. Levästä saadaan monenlaisia sörsseleitä, jotka muistuttavat läheisesti nykyisiä ruokia.

Myös kalaa mahtuu kasvamaan aivan eri mittakaavan mukaisia määriä kuin nykyisin. Ehkä jotain viljan tapaista voi myös joskus kasvaa merialalla kasvatusalustalla, perunoita sen sijaan tuskin.

Viikonloppuna sitten syödään pihviä, mmm, pihviä.