Vihreän populismin pitää loppua

Vihreät porskuttavat gallupeissa ennätyksellisen korkealla.Väistyvän puheenjohtajan Ville Niinistön johdolla puolue on harjoittanut populistista oppositiopolitiikkaa, jossa hallituksen kaikki esitykset ammutaan alas. Samalla vihreistä on tullut politiikan sekatavarakauppa, joka lupaa lähes kaikille jotain.Jos ja kun puolue palaa hallitusvastuuseen, vihreiden on valittava painopistealueensa.Keskitytäänkö jatkossa paisuttamaan metropolia ja tyhjentämään maakuntia, kuten Hannu Oskala ja Osmo Soininvaara vaativat?Vai vetääkö puolue vahvemmin maakuntiin päin Hanna Halmeenpään ja Krista Mikkosen viitoittamalla tiellä?Seilaako vihreä laiva kokoomuksen jollasta oikealta ohi Antero Vartian linjoilla, vai pysytäänkö Anni Sinnemäen ja Emma Karin punavihreässä kuplassa?Sipilän hallitus on niin epäsuosittu, että vihreillä on kaikki mahdollisuudet suurvoittoon seuraavissa eduskuntavaaleissa.Populistit eivät kuitenkaan tunnetusti hallitusvastuuta kestä.Vihreän populismin on loputtava ja uuden puheenjohtajan on selkeytettävä puolueen sekavaksi käynyttä linjaa.