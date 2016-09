Viisas mies valitsee vahvan naisen

"Jos tarvitset vahvaa miestä johonkin, voit aina pyytää suomalaista naista." Lause on levinnyt sosiaalisessa mediassa kulovalkeana ja saanut huikeaa kannatusta.

Suomessa naisen on tarvinnut pitkään olla vahva. Hoitaa tila, pellot, elikot ja lapset, kun mies on ollut sodassa tai ryypännyt traumojaan liiterissä.

Kun nainen meni palkkatöihin kodin ulkopuolelle, kotityöt ja vastuu lapsista jäivät edelleen hänelle. Saaden samasta työstä vähemmän palkkaa vain, koska killuttimet puuttuvat.

Ei ihme, että sapettaa.

Pahimmillaan vastakkainasettelu voi mennä todella rankaksikin. Kun minulle kommentoitiin kaikkien miesten olevan vätyksiä, jotka pitäisi hirttää munistaan, sanoin vain olevani eri mieltä, sillä en katsonut tilanteen olevan käypä rakentavalle keskustelulle.

Onko niin, että jos nainen ei pidä omaa vahvuuttaan pinnalla, hän pelkää luisuvansa nyrkin ja hellan väliin? Ja onko mies todennut viisaan pääsevän vähemmällä: kun nainen joka tapauksessa hoitaa hommat, usein ainakin omasta mielestään paremmin, voi yhtä hyvin oikaista jalkansa sohvalle ja nauttia passauksesta – ja kärsiä paasauksesta?

Kaikissa ja kaikessa on jotain hyvää. Omaa arvoa ei nosteta toista lyttäämällä. Aidointa tasa-arvoa on jokaisen yksilön arvostaminen riippumatta siitä, mitä jalkovälissä on.