Onneksi edes eläimet saavat glyfosaatitonta

Yle on uutisoinut isosti tapauksesta, jossa viljelijän epäillään käyttäneen glyfosaattia vehnäkasvuston pakkotuleennuttamiseen. Jos asia varmistuu, viljelijä menettää 1–5 prosenttia tuista.

Viljelijän epäillään toimineen vastoin Tukesin määräyksiä, joiden mukaan glyfosaatilla ei saa pakkotuleennuttaa viljaa. Sen sijaan juolavehnää voidaan torjua muista kuin elintarvikeviljoista. Tällä tarkoitetaan rehuksi menevää kauraa ja ohraa sekä öljykasveja.

Mitä jos kyseisessä tapauksessa onkin käsitelty rehuviljaksi aiottua vehnää?

Tukesin linjaus glyfosaatin käytön sallimisesta rehuviljakasvustoon on ymmärrettävä, mutta vähän vanha. Säädöksen tekohetkellä ohra ja kaura olivat rehuviljoja ja pääosa vehnästä meni leipureille. Tilanne on kuitenkin muuttunut tällä vuosikymmenellä.

Kun vielä vuonna 2008 pääosa vehnästä käytettiin elintarvikkeeksi, kolmena viime vuonna rehuviljaksi on mennyt kaksi kolmasosaa vehnästä ja elintarvikkeeksi vain kolmasosa.

Ohraa ja kauraa on korvattu enemmän energiaa sisältävällä vehnällä etenkin sikojen ja siipikarjan rehuissa.

Kuluva kesä ja syksy ovat olleet sääoloiltaan hankalia ja on todennäköistä, että laatuongelmien takia kotimainen leipävehnä ei riitä, vaan sitä joudutaan täydentämään tuontiviljalla.

Muualla Euroopassa kasvustojen, myös vehnän, käsitteleminen glyfosaatilla on sallittua ennen sadonkorjuuta. On todennäköistä, että suurin osa Suomeen tuotavasta leipävehnästä on saanut niskaansa glyfosaattia ennen korjuuta.

Kun tavoite on, että elintarvikeviljaa ei ole käsitelty glyfosaatilla ennen puintia, tulevana talvena homma menee päinvastoin. Rehuvehnää riittää, joten eläimet saavat glyfosaatitonta, mutta ihmiset eivät saa.

Glyfosaatti-intoilun ymmärtäisi, jos leipäviljan hinnat olisivat Suomessa muuta EU:ta korkeampia ja kielloilla pidettäisiin huolta siitä, että puhtausimago säilyy. Niin ei vain ole. Suomalainen viljelijä tuottaa glyfosaatitonta viljaa ja saa siitä palkaksi EU:n surkeinta hintaa.

En missään nimessä kannata glyfosaattikäsittelyä enkä ole niin tehnyt omilla vähäisillä pelloillani enkä tule tekemäänkään, mutta tuotantoa säätelevien ehtojen pitää olla loogisia ja tasapuolisia.

Miksi kasvustoa käsitellään glyfosaatilla?

Keski- ja Etelä-Euroopassa viljan kuivaaminen on Suomea harvinaisempaa ja sato pitää saada talteen tasalaatuisena ja kuivana. Vihreitä jyviä ei sadon joukkoon parane jäädä pilaantumisvaaran takia.

Syksyn kuivauskokemukset ovat vielä tuoreessa muistissa ja yli kymmenen tunnin kuivausajat olivat enemmän sääntö kuin poikkeus. Kuivaamiseen kului öljyä kaksinkertaisesti normisyksyyn verrattuna.

Suomessa glyfosaattikäsittely on edelleen tabu eikä siihen liittyvää tutkimusta juuri ole.

Muutama suppea kokeilu on tehty. Ne osoittivat, että glyfosaatilla käsitelty sato on huomattavasti kuivempaa puitaessa kuin käsittelemätön. Ero voi olla viisikin prosenttiyksikköä ja useita kuivaustunteja.

Jäämiäkin löytyi, mutta niin vähän, että jyvät olisivat kelvanneet vaivatta elintarvikkeiksi.