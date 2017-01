Kommentti: Sosialismi-kokeilu tyhjensi kurkkuhyllyt

Itänaapurissa tehtiin vuosikymmeniä kestänyt talouskokeilu. Sosialismissa tuotannon tehokkuutta mitattiin valmistusmääränä asukasta kohti – kustannus, kate ja kannattavuus olivat outoja käsitteitä.

Markkinoiden sijaan taloutta ohjasi tiukka valtiojohdon komento. Kokeilun lopuksi Neuvostoliiton ja muiden kommunististen valtioiden talous oli kuralla ja kauppojen hyllyt tyhjinä kaikesta tavarasta.

Ilkikurinen voisi nähdä nyt jotain samaa S-ryhmän halpuuttamisessa. Keskuskomitean pääsihteeri Taavi Heikkilä pudotti viime viikolla kotimaisen kurkun hintaa ketjunsa liikkeissä 40 prosenttia. Hinta kuluttajalle on nyt tuottajalle maksettavaa hintaa matalampi. Vastaavaa halpuutusta on nähty muissakin kasviksissa.

Kuluttaja voisi olla iloinen, ellei muistaisi sosialismin opetuksia. Kuten Neuvostoliitossa, S-ryhmän kurkkuhyllyt ovat tyhjentyneet – tosin muinaista itänaapuria nopeammin.

Mieleen hiipii, kuinka kauan S-ryhmän "kate" sallii tappiollisen myynnin. Ja kuka hyllyt jatkossa täyttää, jos hinta ei vastaa kustannuksia?

Jos kauppa aidosti tinkisi katteistaan suosiakseen kotimaisten tuotteiden kulutusta, se nousisi paitsi tuottajien, myös kansantalouden sankariksi. Tätä roolia S-ryhmä hakee, mutta kuva on nyt vino.

S-ryhmä on päivittäistavaroissa määräävässä markkina-asemassa. Ruuan halpuutus on nostanut sen markkinaosuutta entisestään. Samalla se on noussut määrääväksi ostajaksi monien elintarvikkeiden osalta. Suuren ostajan kanssa on pakko pysyä väleissä. Tilanne herättää silti monta kysymystä.

Voiko määräävässä asemassa oleva kauppa pudottaa joidenkin tuotteittensa hinnat alle omien kustannusten? Mihin se tällä pohjimmiltaan pyrkii? Onko hinta-ale suunnattu kuluttajille vai kilpailijoihin? Ei kai kyse ole saalistuksesta? Miten hintojen romuttaminen suuressa kaupassa vaikuttaa koko ruokaketjun ja sen tuotteiden hinnoitteluun?

S-ryhmän talouskokeilussa on piirteitä, jotka eivät noudata markkinatalouden tunnusmerkkejä. Ehkä joku viranomainenkin kiinnostuu asiasta.

Kuluttajan toki kannattaa nauttia tilanteesta. Ilmeisesti pakastimesta syötyjen Putin-juustojen tilalle jemmataankin nyt kotimaista kurkkua.