Sipilän-Bernerin linja koki kolauksen

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi vaali-iltana MT:lle, että vaalitulos unohtuu pian.

Tätä sopii epäillä, sillä keskustan kannatus oli huonoin kuntavaaleissa yli 60 vuoteen, 17,5 prosenttia.

Puolueessa kannattaisi miettiä vakavasti tappion syitä.

Vain kaksi vuotta sitten keskusta oli eduskuntavaaleissa selvästi suurin puolue.

Keskusta notkahti kuntavaaleissa pahasti, mutta vaalitulos on monitahoinen.

Kaikista heikoiten meni Helsingissä, jossa kannatus romahti pohjamutiin lähelle KD:n, piraattien ja feministipuolueen lukemia.

Toisaalta keskusta sai kelpo tuloksia maakuntakeskuksissa ja jopa eteni muun muassa Seinäjoella ja Kuopiossa.

Maaseudulla äänestäjät passivoituivat ja äänestysaktiivisuus laski.

Vaikka keskusta onnistui kutakuinkin säilyttämään kannatusprosenttinsa monessa maaseutukunnasta, veti alhainen äänestysaktiivisuus äänikertymää alas.

Poliittisia syitä tummanvihreän käyrän laskuun löytyy.

Hallitus on työskennellyt heikon talouden aikana ja harjoittanut tiukkaa talouskuria. Kovia leikkauksia on tehty.

Suomi on saatu kasvu-uralle, tai ainakaan hallitus ei ole seissyt kasvun tiellä. Se on arvokasta, mutta politiikkaa on hankalaa perustella heikompiosaisille.

Hallitus ei ole ollut valmis nostamaan kokonaisveroastetta vaikka leikkauksia on tehty opintotukeen, lääkekorvauksiin ja peruspalveluihin.

Arvovalinta on kova.

Kun keskusta nousi valtaan 2015, olivat odotukset maakunnissa ja maaseudulla korkealla.

Hyviä toteutuneita hankkeita maakuntien kannalta ovat tiestön kunnostus ja biotalouden vauhdittaminen.

Puolue on myös saamassa läpi historiallisen maakuntamallin, joka parhaimmillaan lisäisi alueiden valtaa suhteessa keskushallintoon.

Samanaikaisesti väestön keskittyminen kaupunkikeskuksiin on vain kiihtynyt. Maatalous riutuu henkihieverissä.

Maaseutukuntien alhaiset äänestysprosentit kielivät pettymyksestä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) töksäytti MT:lle, että sote-uudistuksen myötä kaupunkien ja maaseudun väliset erot palveluissa "ilman muuta" kasvavat.

Sipilä hallituksineen on niin innostunut kokeilukulttuurista, että pohjoismaisen hyvinvointivaltion peruspalikat helisevät.

Koulutusleikkausten merkitystäkään ei sovi vähätellä, vaikka tahtipuikkoa heiluttaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Sitten on liikenneministeri Anne Berner (kesk.), joka pyrki lakkauttamaan rajusti junayhteyksiä maakunnista ja ajoi kilometriperustaista maksujärjestelmää autoihin. Hanke oli mahalasku.

Eduskuntaryhmä on ollut monesti pinteessä kaukana perinteisestä keskustalaisuudesta olevan ministerinsä kanssa.

Hän herättää kovaotteisuudellaan pelkoa, keskustalähteistä kerrotaan.

Berner vaimentaa kritiikin vaikka huutamalla ja hänellä on Sipilän vankkumaton tuki.

Sipilän-Bernerin linja koki kuntavaaleissa kolauksen.

Sipilän mukaan kuntavaalituloksella ei ole kuitenkaan vaikutusta politiikkaan.

Keskustassa on yhä vahvoja aatepoliitikkoja, joiden kannattaisi koota voimansa ja miettiä, miten puolue saadaan kuntoon. Puoluekokous on Sotkamossa 2018.

Jollei Sipilä ennen Sotkamoa ole valmis tarkistamaan keskustan linjaa, täytyisi jonkun keskustassa haastaa Sipilä ja Sipilän linja.