Uutistausta: Lahden oma Watergate levisi tulvan lailla

Hajutonta, mautonta ja läpinäkyvää, mutta silti valtavia tunteita herättävää. Vesi ei suinkaan ole vain vettä, etenkään jos englantilainen lähdevesi pesee Salpausselän pohjaveden.

Maaseudun Tulevaisuus paljasti (MT.fi 2.2.), että Lahden MM-kisoissa ilmaiseksi muun muassa medialle ja urheilijoille jaettava kisavesi tuodaan Englannista. Suomalaista olisi toki suosittu, mutta kisavedet toimittava Tetra Pak halusi käyttää kartonkisia pakkauksia, joille ei löytynyt pakkaajia Suomesta.

Kisavesi tarjoillaan 330 millilitran annoskokoisissa pakkauksissa, mikä on yleensä maitotalojen suosima pakkauskoko. Yhteistyö maitotalojen kanssa olisi kuitenkin mahdotonta, sillä vesipakkauksiin ei saa päätyä lainkaan maitoproteiinia. Niinpä Lahdessa lipitetään eteläenglantilaisen Framptonsin lähteen antimia.

Suomen luonnonsuojeluliiton luonnon- ja ympäristönsuojelun esimies Jouni Nissinen epäili ääneen, että kisaveden rahtaaminen Englannista on puhtaasti taloudellinen päätös (ESS 4.2.). Hän arveli, että joku – esimerkiksi Kansainvälinen hiihtoliitto FIS – olisi junaillut rahakkaan sopimuksen. Tetra Pakin ympäristöpäällikkö Satu Hassi kiisti syytökset, valinta tehtiin hänen mukaansa pakon edessä.

Lahden MM-hiihtojen pääsihteeri Janne Leskisen Maaseudun Tulevaisuudelle (MT.fi 9.2.) antaman haastattelun perusteella vesikohu oli hänestä päässyt vuotamaan yli äyräiden.

"Vettä se vain on. Jos joku haluaa liittää siihen nationalistisia piirteitä, sille emme mahda mitään", Leskinen totesi.

Lahden oma vesikohu tai Watergate levisi niin perinteisissä kuin sosiaalisissa medioissa tapauksen absurdiuden takia. On hullua ajatella, että Lahteen kannattaa tuoda ruotsalaisiin kartonkipakkauksiin laskettua englantilaista vettä, vaikka kisapaikka on aivan Salpausselän pohjavesialueen tuntumassa.

Olisiko sittenkin ollut parempi tarjoilla suomalaista vettä muovipulloista, ja käyttää kartonkia johonkin ihan muuhun?

Vaikka kartonkisia pakkauksia on kehuttu ympäristöystävällisiksi, on niiden ja muovisten vesipakkausten vertailu haastavaa. Kokonaiskuvan punnitseminen on vaikeaa, sillä pakkausmateriaalien lisäksi moni muukin asia on yhteydessä tuotteen ympäristövaikutuksiin.

Tetra Pakin pakkauksetkaan eivät ole pelkkää kartonkia. Muovi- ja alumiinikalvot ovat välttämättömiä, sillä "pelkästä pahvista vesi tulee läpi", kuten Sari Hassikin myönsi (MT.fi 3.2.).

Pakkaajan näkökulmasta tärkeimpiä eivät olekaan Lahden kaksitoista kisapäivää, joiden aikana kurkkua kostutetaan englantilaisella vedellä. Olennaista on kääntää ajatus tulevaisuuteen, sillä elintarvikepakkausyhtiö haluaa nostaa kartonkivedet suomalaiskauppojenkin hyllyille. Lahti toimii heille vain näyteikkunana.

Aivan loppuun asti tätä lanseerausta ei mietitty, vaikka media toki kiirehti kertomaan ympäristöystävällisistä kartonkipakkauksista. Voi kuvitella, että monilla tahoilla on pidetty peukaloita pystyssä, ettei kukaan tajuaisi lukea vesipakkausten pientä pränttiä tai kysyä asiasta.

Toiveet olivat turhia, ja tuotteen alkuperän paljastuessa asettui sana ympäristöystävällisyys ivallisen humoristiseen sävyyn. Suuret suunnitelmat eivät auta, jos toteutus sotii maalaisjärkeä vastaan.

Tällä kertaa kuori oli sisältöä tärkeämpää. Kaunis ajatus suomalaisen veden ja kartongin yhteiselosta sai näin alkumetreillä ikävän sävyn, joka varmasti jatkossa vaikuttaa joidenkin kuluttajien suhtautumiseen kartonkiveteen.

Toisten mielistä vesikohu pyyhkiytyy jo ennen kuin viimeiset kartonkitonkat on heitetty kierrätykseen. Se on vain "water under the bridge" kuten Brexit-veden kotimaassa sanottaisiin. Tai ihan suomalaisittain "menneen talven lumia".

Lue myös

Lahden MM-kisojen ympäristöystävälliseksi mainostettu vesi tuodaan Englannista

Lähialueen vesiyritykseltä ei kysytty tarjousta MM-Lahteen

Lahden MM-vesikisan todellinen voittaja on Ruotsi

MM-hiihtojen Leskinen englantilaisesta kisavedestä: "Vettä se vain on"