Liikenteen päästöt saatava kääntymään laskuun

Euroopan parlamentissa väännetään parhaillaan peistä liikenteen biopolttoaineiden tulevaisuudesta.

Suomi yhdessä Ruotsin kanssa on Euroopan yli­voimaista kärkeä biopoltto­aineiden käytössä. Meillä niiden osuus tuplaa jo reilusti eurooppalaisen tavoitteen. Biopolttoaineita on Suomessa liikenteen polttoaineista jopa 22 prosenttia, kun keski­määrin Euroopassa jäädään alle seitsemään prosenttiin.

Eurooppalaisilla foorumeilla biopolttoaineilla on huono maine. Se johtuu ennen kaikkea 2000-luvun alun biopolttoainehuuman aikana tehdyistä virheistä. Kaikki alku­vaiheen poltto­ainetuotanto ei ollut ympäristön kannalta kestävää vaan saattoi jopa lisätä päästöjä. Siksi koko alaan kohdistuu nyt vahvoja ennakkoluuloja.

Euroopan tasolla usko biopolttoaineisiin on hiipumassa. Kun EU:n energiatavoitteissa aiemmin oli asetettu liikenteelle kymmenen prosentin biopolttoainetavoite vuonna 2020, uusissa 2030 tavoitteissa komission ehdotus pudottaisi määrän 6,8 prosenttiin. Liikenteen päästöjä halutaan nyt leikata ennen kaikkea sähköistyksellä.

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös biopolttoaineilla olisi roolia tulevaisuudessa.

EU-parlamentin valiokunnissa käydään parhaillaan keskustelua biopolttoaineiden realistisesta tavoitetasosta tulevaisuudessa.

Suomalaiset yritykset ovat investoineet satoja miljoonia euroja kestävään, kehittyneeseen biopolttoainetuotantoon. Raaka-aineena käytetään muun muassa jätteitä, tähteitä ja sahanpurua. Se on järkevää ja ympäristöfiksua. Ala on kehittynyt kymmenessä vuodessa merkittävästi.

On ehdottoman tärkeää, että nyt EU:ssa käsittelyssä olevassa uusiutuvan energian red 2 -direktiivissä mahdollistetaan kehittyneiden biopoltto­aineiden kestävä tuotanto ja alan edelleen kehittäminen myös tulevaisuudessa.

Euroopassa on asetettu kovat tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiselle. Se on paikallaan, sillä liikenne tuottaa neljänneksen koko Euroopan päästöistä. Toisin kuin muilla sektoreilla, liikenteessä päästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990.

Liikennemäärät ovat edelleen voimakkaassa kasvussa: vuoteen 2050 mennessä matkustajaliikenteen odotetaan lisääntyvän 40 prosenttia ja rahtiliikenteen 60 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Se tarkoittaa, että isoja uudistuksia on saatava aikaan sekä ajoneuvojen energia­tehokkuudessa, polttoaineiden vähäpäästöisyydessä että koko liikennejärjestelmän ja logistiikan tehokkuudessa.

Kehittyneet biopolttoaineet ovat hyvä tapa leikata päästöjä nopeasti. Niitä voidaan käyttää jo olemassa olevaan autokantaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Autokannan uusiutuessa ja teknologian kehittyessä sähkö­autojen määrän odotetaan lisääntyvän nopeasti, jopa neljäs­osaan maailman autokannasta vuoteen 2040 mennessä. Muun muassa Saksa, Ranska ja Britannia ovat ilmoittaneet luopuvansa poltto­moottoriautojen myynnistä lähivuosikymmeninä.

Vaikka henkilöauto- ja joukkoliikenne sähköistyy, biopolttoaineita tarvitaan tulevaisuudessa edelleen muun muassa raskaassa liikenteessä ja lentoliikenteessä. Samoin kuin LNG:tä tarvitaan leikkaamaan laivaliikenteestä päästöjä, tai vetyautoja henkilöautoliikenteessä.

Mahdollisuuksia on paljon, ja niitä kaikkia on käytettävä.

Myös Suomessa parlamentaarinen työryhmä esitti väliraportissaan useita keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi, kuten hankintatukia sähköautoille, verohelpotuksia vähäpäästöisimmille ajoneuvoille, rahatukia ajoneuvojen käyttövoiman muutoksiin ja infrastruktuuriin, kuten latauspisteisiin, julkisen liikenteen kehittämiseen, sekä kannustimia vähäpäästöiseen työsuhdeautoiluun.

Myös autoveron alentamista vähäpäästöisempien autojen kohdalla on jatkettu autokannan uudistamisen vauhdittamiseksi, ja romutuspalkkio ollaan palauttamassa.

Sekä päästöjen vähentämiseksi että investointien varmistamiseksi poliittiset päätökset on tehtävä riittävän pitkäjänteisesti. Kun poliittiset tavoitteet on asetettu, järkevintä on antaa yritysten ja teollisuuden hakea parhaat ja tehokkaimmat teknologiat niiden saavuttamiseksi.

Henna Virkkunen

Europarlamentaarikko (kok.)

Teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan jäsen