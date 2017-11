Posti karkottaa asiakkaansa

Posti nostaa jälleen rajusti jakelupalveluidensa hintoja. Asiakasyritysten mainosjakelussa hinta nousee enimmillään 30 prosenttia. Sanomalehtien jakeluun korotus on seitsemän ja kirjelähetyksille 3–10 prosenttia (MT 30.10.). Perustelu korotuksille on tuttu – jaettavan postin jatkuva väheneminen.

Posti on suuressa osassa maata ainoa jakelija. Sähköinen tiedonkulku on vähentänyt jaettavaa, mutta niin vähentävät Postin hinnankorotuksetkin – asiakkaan sietokyvyllä on rajansa. VR sai junansa täyteen ja käänsi tappiot voitoiksi hinnanalennuksilla. Olisiko Postilla toisen valtionmonopolin kokemuksista opittavaa? Vai korottaako se hintojaan, kunnes viimeinenkin asiakas saa tarpeekseen?