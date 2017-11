Tuki määrää kilpailuaseman

Jorma Mattila perusteli uutistaustassaan, miksi Saksan sika-ala kasvaa ja menestyy kansainvälisen hintakilpailun puristuksessa (MT 3.11.). Perussyy on vahva poliittinen tahto. Saksa on 2000-luvulla tukenut määrätietoisesti sianlihantuotantonsa kasvua ja investointeja. Tavoitteelle on valjastettu myös ympäristö- ja energiatuet.

Lihataloudesta on tullut Saksalle suuren luokan vientiteollisuutta. Vaikka sika kasvaa samalla tavalla Saksassa ja Suomessa, tuet kuitenkin määräävät sian kilpailuaseman markkinoilla. Kun Suomessa keskustellaan oman tuotannon tukemisesta, on samalla katsottava maan rajojen ulkopuolelle. Poliittiset päätökset vaikuttavat ratkaisevasti menestykseen – muuallakin kuin maataloudessa.