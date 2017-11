Valtra putsasi pöydän

Suomalainen tuote loistaa taas maailmalla. Valtran T254 Smart Touch julistettiin sunnuntaina vuoden 2018 traktoriksi Agritechnica-messuilla Saksan Hannoverissa. Sama traktori vei voiton myös muotoilussa. Valinnoista vastaavat 24:n Euroopan maan konetoimittajat. Vuoden traktorin pokaali on luonnollisesti kova myyntivaltti valmistajalle.

Suomen talous on vihdoin kääntynyt selvään nousuun. Se on pitkälti kasvavan viennin ansiota. Valtran palkinto on oiva muistutus siitä, kuinka tärkeitä asioita osaaminen ja laatu ovat vientimarkkinoilla. Hyviä tuotteita on helpompi viedä kuin huonoja. On hyvä, että Suomi tunnetaan ennemmin korkeasta laadusta kuin halvasta hinnasta.