Meri-Lapin kunnilta haaste hallitukselle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistaminen on vaikeaa. Yli kymmenen vuotta kestäneen prosessin aikana on nähty monta käännettä. Lukuisista esityksistä, lausuntokierroksista ja päätöksistä huolimatta uudistus on edelleen kesken.

Kun homma pitkittyy, se myös mutkistuu. Useat kunnat ovat kyllästyneet uudistuksen hitauteen ja epävarmuuteen. Valtiovallan vastustuksesta huolimatta kunnat ovat lähteneet itsenäisesti uudistamaan sote-palvelujaan.

Tornion, Kemin, Keminmaan ja Simon kunnanvaltuustot päättivät maanantaina ulkoistaa sote-palvelunsa 15 vuodeksi Mehiläisen kanssa perustettavalle yhteisyritykselle. Tervola ja Ylitornio ovat mukana erikoissairaanhoidon osalta. Tänään asiasta päättää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus.

Kunnat ovat aikaisemminkin ulkoistaneet sote-palvelujaan, mutta Meri-Lapissa on tarkoitus ulkoistaa kokonainen sairaanhoitopiiri.

Vaikka kuntien päätöksen on helppo katsoa kohdistuvan maan hallitukseen, kysymys on vahvasti myös Lapin sisäisestä asiasta. Meri-Lapin kuntapäättäjät haluavat ulkoistuksen avuilla säilyttää mahdollisimman laajan palvelun alueellaan. Kuntien pelkona on, että maakuntauudistuksen yhteydessä erikoissairaanhoidon palvelut keskittyvät Rovaniemelle.

Meri-Lapin kuntien päätös on myrkkyä maan hallitukselle, joka yrittää kasata eduskunnan perustuslakilautakunnallekin kelpaavaa sote-esitystä. Varsinkin maakuntauudistusta ajavalle keskustalle lappilaisten kuntien päätös on ongelmallinen.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansaedustaja Katri Kulmuni on Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kulmuni äänesti ulkoistamista vastaan. Vaikka hän myöntää, että valtuustojen päätökset ovat näpäytys keskustalle, syyttää hän lopputuloksesta ministeriön tiukkaa ohjeistusta.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet vuorollaan sote-sopan kokkeina, joten vastuuta ei voi paeta.

Sote-palvelujen yksityistämistä tiukasti vastustaneella poliittisella vasemmistolla ei ole varaa vahingoniloon. Kemissä ratkaisevan äänen antoi sosialidemokraatteja edustava kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Miten toteutuu kokoomuksen ajama valinnanvapaus, jos nykyiset rakenteet sementoidaan 15 vuodeksi eteenpäin?

Päätös repii Lapin maakuntaa hajalle jo ennen kuin maakuntauudistusta on saatu edes tehtyä. Valtiovallan taholta varoiteltiin jo ennakkoon, mitä päätöksestä saattaa seurata.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kirisi Varhila ennakoi, että Lapin maakunnan itsenäisyys voi olla uhattuna Meri-Lapin sote-ratkaisujen takia. Perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikon (kesk.) mukaan Meri-Lapin ulkoistuksista voi langeta vuonna 2020 Lapin maakunnalle sadan miljoonan euron lasku, jos maakunta päättäisi irtisanoa ulkoistusopimuksen.

Kunnissa muistutetaan, että kyse on kuntien itsehallinnosta. Keminmaan kunnanjohtajan Mauri Posion mukaan nyt katsotaan, mikä on aidosti kuntien itsehallinnon raja. Posion mielestä pitää nostaa hattua, kun valtioneuvoston taholta tulleesta ankarasta painostuksesta huolimatta on pystytty tekemään nämä ratkaisut. (Yle 13.11.)

Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään kiivaasti kuntien itsehallinnon rajoja. Saarikon arvion mukaan Meri-Lapin kuntien sote-päätös liikkuu voimassa olevan rajoittamislain rajamailla.

Meri-Lapin kuntien päätös tuo sote-soppaan lisämausteen, jota hallituksen on vaikea niellä. Oli lopputulos mikä tahansa, aiheuttaa se vaikeasti korjattavan särön valtionhallinnon ja kuntapäättäjien suhteisiin.

Vaikka eduskunta hyväksyisikin maakunta- ja sote-uudistukset, on siitä vielä pitkä matka toteutukseen. Miten sovittaa käytännössä yhteen kuntien, maakuntien ja valtion tavoitteet?