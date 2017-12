Alkuperä esiin somen avulla

Sosiaalisesta mediasta on viime vuosina tullut suomalaisillekin vallitseva tapa jakaa kokemuksiaan. Yksi yleisimmistä jaettavista kokemuksista on ruoka. Ravintolassa ei ole mitenkään harvinaista, että koko ruokaileva seurue kuvaa valmiit annoksensa ja välittää kuvat omille someyhteisöilleen. Ruoka on elämys, joka halutaan jakaa.

Varsinaissuomalaisilta tuottajilta kuultiin viime viikonloppuna mainio idea: Miksi ruokakuviin ei yhdistettäisi myös ruuan alkuperää? (MT 27.11.) Ideassa on ainekset laajaan someilmiöön. Lihan alkuperä on pian ilmoitettava myös ravintoloissa. Jos kuluttajat innostuvat raportoimaan ruokansa alkuperän, sillä on taatusti vaikutusta ravintoloiden raaka-aineiden valintaan.