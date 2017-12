Kuitupuun kysyntään vauhtia

Puukauppa on käynyt tänä vuonna ennätystahtiin. Erityisen hyvä kysyntä on ollut havutukeilla, koska sahatavaran vienti vetää vauhdilla. Puun kysyntää on lisännyt myös Äänekosken sellutehtaan käynnistyminen sekä muiden sellutehtaiden lisääntynyt tuotanto. (MT 11.12.)

Huolimatta puukaupan ennätysvauhdista on kuitupuusta edelleen ylitarjontaa. Esimerkiksi Kainuussa kuitupuun hakkuusuunnitteesta korjataan vain noin puolet. Samanlainen tilanne on myös Lapissa. Metsien hoidon kannalta kuitupuulle tarvittaisiin uusia käyttökohteita ja sitä kautta lisää hintaa. Laadukasta tukkipuuta ei tule ilman oikea-aikaisia metsänhoitotöitä.