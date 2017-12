Joulumieli rakentuu pienistä teoista

Jouluvalmistelut ovat juuri nyt kiivaimmillaan. Joulunalusviikko on monelle todella kiireistä ja stressaavaa aikaa. Koti pitää siivota, hankkia jouluruokaa ja leipoa sekä tehdä viime hetken joululahjaostoksia.

Kahden suuriman kauppaketjun myyntitietojen mukaan viime vuonna vilkkain myyntipäivä oli joulun aatonaatto. On helppo ennustaa, että tänään ja huomenna kaupoissa on kova tungos. (HS 20.12.)

Nordean kyselytutkimuksen mukaan yli 18-vuotiaat suomalaiset aikovat käyttää tänä vuonna jouluun keskimäärin 490 euroa henkilöä kohden. Joululahjoihin kuluu noin 290 euroa ja muihin joulukuluihin 200 euroa.

Talouskasvun viriämisestä huolimatta suomalaisten keskimääräinen joulubudjetti on noin 30 euroa pienempi kuin viime vuonna.

Keskimääräiset luvut rahan käytöstä eivät kerro sitä, ettei kaikilla ole samanlaisia taloudellisia mahdollisuuksia. Moni joutuu valmistelemaan joulua niukkuuden keskellä.

Tämän lehden välissä olevassa viikonvaihdeliitteessä Kittilän seurakunnan pastori Meri Tirroniemi kertoo, että joulu on ristiriitaista aikaa. Pitkän uran diakoniatyön parissa tehnyt Tirroniemi on nähnyt työssään paljon joulun vaikeutta ja kipeyttä. Monella ei ole rahaa edes ruokaan, ja se korostuu jouluna. Tirroniemen mukaan ahdistuneisuuden huomasi jo marraskuussa.

Jouluna halutaan syödä hyvin ja muistaa läheisiä lahjoilla, mutta hyvää joulumieltä ei voi ostaa kaupasta. Joulun vietossa on tärkeintä yhdessäolo perheen kanssa, rauhoittuminen ja hiljentyminen. Samalla on hyvä muistaa myös niitä, joille joulu on syystä tai toisesta vaikeaa aikaa. Lahjan antaminen tuottaa antajalleenkin hyvää joulumieltä.

Joka tapauksessa suomalaisten joulubudjetti on yhteenlaskettuna mittava. Ei ole samantekevää, mitä rahalla hankitaan.

Joulukuun alussa vietettiin Osta työtä Suomeen -päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa kuluttajia kulutusvalintojen vaikutuksesta työpaikkoihin.

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtajan Tero Lausalan mielestä jouluostosten aika antaa kuluttajille mahdollisuuden omilla valinnoillaan vaikuttaa suomalaisen työn pärjäämiseen. Pienillä teoilla voi saada paljon aikaan.

Suomalaisen Työn Liiton laskelmien mukaan vuositasolla syntyisi 10 000 uuttaa työpaikkaa, jos jokainen suomalainen ostaisi kotimaisia tuotteita kymmenellä eurolla enemmän kuukaudessa.

Maaseutunuoret tervehtivät tänään perinteisillä joulutulilla maaseudulle joulun viettoon matkaavia. Nuoret haluavat näin kiittää suomalaisia kotimaisen ruuan ja maaseutumatkailun suosimisesta juhlassa ja arjessa. Maaseutunuorten puheenjohtaja Jarno Tuominen muistuttaa, että kotimainen valinta tuo leivän maanviljelijän lisäksi moneen muuhunkin pöytään.

Kaiken tohinan ja kiireen keskellä on hyvä pysähtyä miettimään, onko kaikki tarpeen tehdä juuri joulun alla. Martat muistuttavat, että joulu tulee joka tapauksessa, vaikka koti ei olisikaan viimeisen päälle ja kaapit järjestyksessä.

Jouluun liittyy paljon arvokkaita perinteitä, mutta jokainen voi yhdessä läheistensä kanssa rakentaa sellaisen joulun kuin itse haluaa. Näin syntyy myös uusia perinteitä. Marttojen mukaan joulun ei tarvitse olla täydellinen ollakseen unelmien joulu, ja joulumieli on mahdollista löytää pienin teoin, jotka on helppo toteuttaa arjen keskellä.

Aattona annettavassa joulurauhan julistuksessa kehotetaan kaikkia viettämään joulua asiaankuuluvalla hartaudella ja muutenkin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. Paras lahja meille jokaiselle on löytää hyvä joulumieli ja jakaa sitä myös muille.

Hyvää ja rauhaisaa joulua!