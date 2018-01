Maalaisjärkeä aktiivimalliin

Työllisyyden parantamiseen tarkoitettu aktiivimalli on herättänyt kosolti kiukkua. Palkansaajaliikkeessä hiotaan jo työtaistelutoimia hallitusta vastaan. Jos työtä ei ole, siihen aktivoiminen on ay-liikkeen mielestä ajanhukkaa.

Hallituksen hanketta on syytä ymmärtää, jopa tukea. Vain palkkatyö luo hyvinvointia sekä tekijälleen että muille. Hallituksen on myös kuunneltava kokemuksia, jota mallin käyttöönotosta saadaan. Niiden perusteella mallia on syytä parantaa. Sen verran vaikea harjoitus on kyseessä, että siihen tarvitaan maalaisjärkeä. Erityisesti maaseudulla.