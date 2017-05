Arvokas tunnustus

Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan Tuulikki Viilon reportaasi viljelijöiden talousahdingosta (MT 10.6.) palkittiin vuoden parhaana juttuna Sanomalehtien liiton tilaisuudessa torstaina. Tuomaristo kiitteli, kuinka ylivelkaantuneiden tuottajien tilanne tuotiin esiin henkilökohtaisten tarinoiden kautta. "Liian painava taakka" oli tarinana koskettava ja sisälsi kovaa faktaa.

Palkinto on tunnustus ennen kaikkea jutun tehneelle toimittajalle. Myös MT:llä ja sen lukijoilla on syytä iloita tunnustuksesta. Maatalouden kannattavuuskriisi on maaseudulla vakava asia, joka muualla usein jää huomiotta. Torstainen palkinto kertoo paitsi laatujournalismista, myös siitä, että viljelijän tarina on Suomessa tärkeä.