Berner painaa kaasua

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) haluaa suuria helpotuksia ajokortin hankintaan. Kortin voisi jatkossa saada jo 17-vuotiaana. Lisäksi korttiin vaadittavaa opetusta kevennettäisiin, samoin ajo-opetuslupien saantia (MT 2.6.). Lausuntokierroksella oleva lakimuutos ilmeisesti puolittaisi ajokortin hinnan.

Junnaavaksi moititun poliittisen päätöksenteon keskellä Berner näyttäytyy reippaana uudistajana. Hän painaa kaasua, vaikka muun muassa liikennekaari ja autoverojupakka jättivät lommoja puskuriin. On varmaa, että myös ajokorttiuudistus herättää huolestunutta vastatuulta. Bernerin suunta on kuitenkin oikea – normitusta on tässäkin asiassa varaa keventää.