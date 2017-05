Ei huolta puolustustahdosta

Alkuvuodesta kohistiin reserviläisten siirtymisestä siviilipalvelukseen. Vuonna 2016 tällaisen ratkaisun teki noin 1 000 armeijan käynyttä. Ilmiö liitettiin kansainvälisen ilmapiirin kiristymiseen ja sodanuhan kasvuun. Puhuttiin myös puolustustahdon horjumisesta, vaikka siviilipalvelusväkikin vastaa sota-aikana tärkeistä tehtävistä.

Huoli on turha. Säännöllisten kyselyjen lisäksi puolustustahdosta kertoo asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrä. Se nousi tänä vuonna uuteen ennätykseen – 1 126 naiseen (MT 26.5.). Ensi sunnuntaina lippujuhlaansa viettävä Puolustusvoimat on koko kansan laitos. On myös hienoa, ettei se ole enää vain miesten koulu.