Entä jos Rinne yllättääkin

SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä on valinnastaan lähtien mitattu tiiviisti puolueen kannatusluvuilla. Sen ymmärtää, sillä Rinne kaatoi edeltäjänsä Jutta Urpilaisen vedoten SDP:n heikkoon menestykseen. Demareiden suosio on syksyyn saakka madellut Rinteen kannalta piinallisen alhaalla. Johtajavaihdostakin on väläytelty.

SDP:n puoluekokous on helmikuussa, ja Rinne kertoo jatkoaikeistaan ensi viikolla. Esteitä ei ole – tuore kysely nosti SDP:n ykköseksi. Mutta jospa Rinne luopuukin? Energiaa on kulunut johtajakisan haavojen paikkailuun, eikä puolue vieläkään ryhmity täysin johtajansa taakse. Kohu "Lindtmanin listoista" haudattiin nopeasti. Antti Lindtmania, Rinteen mahdollista seuraajaa ei haluttu ryvettää.