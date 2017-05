EU:lta tulossa apua tuottajien asemaan

Suomalaiset maataloustuottajat ovat vaatineet vuosia enemmän avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta ruokaketjuun. Edistystä ei ole tapahtunut, vaan kehitys on kulkenut päinvastaiseen suuntaan.

Hallitus asetti työryhmän pohtimaan, miten tuottajien asemaa elintarvikeketjussa voitaisiin kilpailulain uudistuksen kautta parantaa. Muutosta tilanteeseen ei työryhmän mietinnön perusteella ole tälläkään kertaa tulossa. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pettyi mietinnössä muun muassa siihen, ettei siinä puututa lainkaan kaupan ylivertaiseen markkina-asemaan elintarvikeketjussa.

Elintarviketeollisuudenkin mielestä kaupan neuvotteluasema on viime vuosina edelleen vahvistunut. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan Heikki Juutisen mukaan kilpailulaki ei kuitenkaan ole oikea väline ongelmien ratkaisemiseksi. Juutinen muistuttaa, että tämä on asiaa tutkineiden viranomaisten kanta, ja se on myös Elintarviketeollisuusliiton kanta. (MT 22.5.)

MTK:n kannattaisi Juutisen mielestä keskittyä cap-politiikan uudistamiseen ja vaikuttamiseen ylitarjontatilanteisiin hintatasojen nostamiseksi.

Juutinen luottaa kaupan tavoin alan itsesäätelyyn elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan kautta. Kotimaisen hintatason nousuun ei elintarviketeollisuudessakaan ilmeisesti uskota, koska Juutisen mukaan elintarvikeketjuun on saatava arvoa viennin avulla. Viennin kautta myös maatilojen tuottavuutta saataisiin parannettua.

Toivottavasti viriävän viennin avulla tuottajahinnat todella nousevat. Esimerkiksi sianlihan tuottajahinnat ovat Suomessa EU:n alhaisimmat.

Vaikka tuottajahinnat ovat muualla EU:ssa Suomea paremmat, on tuottajien asema elintarvikeketjussa heikko. Viime syksynä julkaistun Veermanin työryhmän raportin mukaan vapaaehtoiset yritykset parantaa tuottajien asemaa ovat epäonnistuneet. Raportin mukaan kaupan ja teollisuuden kannattama vapaaehtoinen järjestelmä ei riitä.

Myös Suomessa tuottajien asemaa elintarvikeketjussa selvitetään. Ilkka Mäkelän selvitys ja ehdotus elintarvikeketjun kehittämiseksi valmistunee kesäkuun loppuun mennessä. Kilpailulain uudistamista pohtineen työryhmän olisikin pitänyt ennen mietintönsä jättämistä katsoa, mitä Mäkelän selvitys pitää sisällään.

Toisin kuin Suomessa, EU:n komissio aikoo myös tehdä jotakin tuottajien aseman parantamiseksi. Maatalouskomissaari Phil Hoganin mukaan komissio harkitsee toimia markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi, epäreilujen kauppatapojen kitkemiseksi ja tuottajayhteistyön parantamiseksi. (MT 24.5.)

Komissio ei ole aikomustensa kanssa yksin. Euroopan parlamentti on monta kertaa vaatinut komissiolta tuottajien asemaa parantavaa lakialoitetta.

Komissio aikoo tehdä esityksensä ruokaketjun lainsäädännöstä vuoden loppuun mennessä. Hoganin mukaan mallia haetaan maista, joissa lainsäädäntö jo on. Esimerkiksi Britanniassa on kauppa-asiamies, joka voi rangaista epäreiluista kauppatavoista.

EU:n tasolla valmisteilla oleva, tuottajien asemaa parantava lainsäädäntö vaikuttaa suoraan myös Suomen kilpailulainsäädäntöön. Vaikka kilpailulainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä ei ilmeisestikään ottanut huomioon Veermanin työryhmän tuloksia, pitää hallituksen ja eduskunnan Veermanin työryhmän ja Mäkelän selvitykset huomioida.

Ennen lakiesityksen antamista hallituksen pitää seurata tarkasti, millaista lainsäädäntöä EU-tasolla ollaan tuottajien aseman parantamiseksi tekemässä.

Toivottavasti komissiolla ja Euroopan parlamentilla on riittävästi rohkeutta korjata kilpailulain nykyiset puutteet. Samaa rohkeutta tuottajat ovat odottaneet myös kotimaisilta päättäjiltä.