Helsinki näyttää huonoa esimerkkiä

Pari viikkoa sitten pidetyssä MTK:n ja Maaseudun Tulevaisuuden kuntavaalipaneelissa kaikkien puolueiden edustajat olivat yhtä mieltä, että kivihiilen polttaminen pääkaupungissa on kansallinen häpeä. Panelistien mukaan kivihiili voitaisiin kieltää kokonaan.

Kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.) muistutti paneelissa, että ilmastonmuutosta torjutaan käytännössä juuri kunnissa. Helsinki näyttää energia- ja ilmastopolitiikassa huonoa esimerkkiä.

Kivihiilen käytön vähentämisestä on puhuttu vuosia, mutta käytännössä ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä. Päinvastoin. Kivihiilen osuus kaukolämmössä ja siihen liittyvässä sähköntuotannossa kasvoi viime vuonna 21 prosentista 26 prosenttiin. Energiateollisuuden mukaan kivihiilen käyttö lisääntyi varsinkin Helsingissä.

Turpeen osuus kaukolämmön tuotannossa aleni viime vuonna 15 prosentista 13 prosenttiin ja maakaasun osuus 20 prosentista 18 prosenttiin. Vaikka uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyi, niiden suhteellinen osuus aleni prosenttiyksikön 32 prosenttiin.

Energiateollisuuden johtajan Jari Kostaman mukaan kivihiilen käytön kasvu kattoi sekä maakaasun käytön vähenemistä että polttoaineiden käytön kasvua. Kostaman mielestä kivihiilen käytön kasvu johtuu hintasuhteista. Halpaa kivihiiltä on saatavilla markkinoilta ja veroratkaisut ovat nostaneet maakaasun hintaa.

Helsingin energiayhtiön Helen Oy:n kannalta hiilen käytön lisäämisen ymmärtää liiketaloudellisista syistä. Kysymys on kuitenkin viime aikoina paljon esillä olleesta omistajaohjauksesta. Vastuu siitä, mitä polttoainetta kaupungin omistama yhtiö käyttää, on kaupungin luottamushenkilöillä. Heidän pitää päättää, halutaanko yhtiöstä maksimaalinen tuotto vai painotetaanko kotimaisuutta ja ympäristönäkökulmaa.

Päästöjen kannalta on suuri merkitys, millä polttoaineella kaukolämpöä tuotetaan. Energiateollisuuden mukaan kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitystapa. Kaukolämmön osuus lämmitysmarkkinoista on noin 46 prosenttia.

Kivihiilen lisääntynyttä käyttöä Helsingissä on vaikea perustella. Kaupungin päättävissä elimissä on paljon ihmisiä, jotka osaavat neuvoa muita suomalaisia ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kuitenkin kaupungin omistama energiayhtiö samaan aikaan on lisännyt kivihiilen käyttöä.

Kivihiilellä tuotettu sähkö ei tee esimerkiksi sähköautosta ympäristöystävällistä. Sähkön ekologisuus riippuu täysin tuotantotavasta. Sähkö on suurelta osin myös tuontienergiaa, koska Suomi on vahvasti riippuvainen sähkön tuonnista.

Pääkaupungista löytyy paljon myös tuulivoiman puolestapuhujia. Kannatuksesta huolimatta tuulivoimaloiden rakentaminen ei ole pääkaupunkiseudulla päässyt vauhtiin.

Myönteistä on, että hiilen käyttö tulee vähenemään Suomessa jo ensi vuonna. Etelä-Pohjanmaalla, Lahdessa ja Turussa siirrytään kotimaiseen energiaan. Helsingissä seurataan perässä. Vuonna 2024 on tarkoitus sulkea Hanasaaren voimalaitos ja lisätä jo aiemmin Salmisaaressa puupelletin käyttöä. (maaseuduntulevaisuus.fi 30.1.)

Myös EU:n tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä, mutta puheet ja teot ovat ristiriidassa. Euroopan komissio esittää suurille puuta ja turvetta käyttäville voimalaitoksille tiukennuksia päästörajoihin. Kivihiilivoimaloille esitetyt tiukennukset ovat huomattavasti lievemmän.

Suomalaiset puolueet ovat yksimielisiä kotimaisen uusiutuvan energian suosimisesta. Kivihiilen käytön lisääntyminen viime vuonna ei vastaa yhteistä tahtoa.

Pääkaupunkiseudun pitäisi jo nyt olla näyteikkuna suomalaisille ja koko maailmalle kotimaisen energian ja siihen liittyvän teknologian käyttämisessä.