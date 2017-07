Hirsitalo on huippukeksintö

Hirsi jatkaa vahvaa paluutaan suomalaiseen rakentamiseen. Jo lähes joka neljäs uusi omakotitalo rakennetaan hirrestä. Hirren suosio näkyy myös perjantaina avatuilla Mikkelin asuntomessuilla, joiden 31 talosta peräti 25 on hirsitaloja (MT 17.7.). Messutalot osoittavat, ettei hirsi ainakaan rajoita näyttävää ja modernia arkkitehtuuria.

Keksinnön ei tarvitse olla uusi ollakseen loistava. Hirsi on tästä hyvä osoitus. Elementtirakenteet ehtivät lähes syrjäyttää hirren, mutta sen monet, ehkä unohdetutkin edut nostavat taas sen suosiota. Kauneutensa lisäksi hirsitalo on terveellinen ja toimii ilmaston kannalta kaivattuna hiilivarastona. Hirrestä rakentaminen on ekoteko vailla vertaa.