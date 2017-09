Hirvenmetsästys säästää metsää

Metsästyksen arvo riistanhoidon, yhteisöllisyyden ja vaikkapa liikenneturvallisuuden näkökulmasta on tunnustettu laajalti. Sen sijaan metsästyksen arvo metsänhoidon näkökulmasta on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Luonnonvarakeskusken tutkijoiden mukaan yksi kaadettu hirvi estää alueellisesti tuhannen euron metsänhoidollisen tappion (MT19.9).

Metsästyksen taloudellinen arvo kasvaa muutenkin. Riistanhoidosta on muotoutumassa uusi alueellinen tulonlähde. Sen merkitys on iso sekä metsästäjille että metsänomistajille. Hirvikannat on pidettävä aisoissa.